Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, od 11 sati u zagrebačkom Double Tree hotelu, drži konferenciju za medije na kojoj je objavio popis igrača koji će konkurirati za prijateljske utakmice protiv Slovenije i Bugarske, koje se igraju u Katru za dva tjedna. Pressicu ćete uživo moći pratiti i na portalu Net.hr od 11 sati.

Izbornik je istaknuo kako bi volio isprobati novu formaciju, 3-5-2, te je istaknuo kako nekoliko igrača Hrvatske igra u toj formaciji u svojim klubovima.

"Želio bih zaista zaigrati 3-5-2 i isprobati to za šesti mjesec. Samo to želim probati. Neki igrači u klubovima igraju tako, Perišić to igra u Interu", kaže Dalić.

Promjene za prijateljske susrete

"Uvijek je bio pritisak rezultata, i sad ostaje imperativ, ali bit će malo opuštenije. Želimo tih 8 dana maksimalno iskoristiti. Pokušat ćemo igrati s tri igrača u zadnjem redu u obje utakmice. Ne znači da ćemo tako igrati i dalje, sad samo imamo više vremena za trening. Bilo je dobro i 4-2-3-1 i 4-3-3 u nekim trenucima, ali sad ćemo trenirati s trojicom. Imamo nekih problema, Lovren nije u treningu, ne znam koliko će biti spreman, ali ide u Dohu. Majer i Perišić su preskočili ovaj tjedan, Vrsaljko je dobio udarac u kuk. Dosta bolno, ali neće biti opasno, bit će to za par dana dobro. Ostali su u ritmu, Grbić ne brani u zadnjim utakmicama. Ukoliko se njegov status ne promijeni, nećemo na njega računati. Mora braniti da bi bio u reprezentaciji", rekao je Dalić.

Zlatko Dalić objavio je i popis igrača na koje će računati u novom okupljanju Vatrenih. Na njemu se nije našao Bruno Petković koji u posljednje vrijeme igra poprilično loše, a povratnik u reprezentaciju nakon Rusije je Šime Vrsaljko. Nema ni Ivanušeca koji je također van stroja, a poziv je dobio Ante Budimir.

Pretpozive su dobili Lovre Kalinić, Mile Škorić, Nikola Moro i Antonio Mirko Čolak.