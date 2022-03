Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić, u 11 sati u zagrebačkom Double Tree hotelu, održao je konferenciju za medije na kojoj je objavio popis igrača koji će konkurirati za prijateljske utakmice protiv Slovenije i Bugarske, koje se igraju u Katru za dva tjedna.

Dalić je na pressici, osim popisa igrača i ponekog iznenađenja u sastavu, otkrio kako će se reprezentacija nakratko prebaciti na 3-5-2 sustav ili neku varijaciju s trojicom u obrani, a ako se pokaže uspješnom moguće da je ju koristiti i dalje. A ako ne, onda će vratiti stvari na staru.

Što Mandžukić radi u reprezentaciji?

Izbornik je na konferenciji odgovaro i na pitanja novinara, a dobio je i zanimljivo pitanje o Mariju Mandžukiću. Naime, Mandžukić je nedavno okončao nogometnu karijeru i odmah je dobio posao Dalićeva pomoćnika u reprezentaciji, ali malo tko zna čime se on zapravo bavi unutar sistema.

Dalić je sada konačno progovorio o toj temi.

"Znamo svi kolika je bila Mandžukićeva želja, karakter, on će sigurno iskustvom moći pomoći napadačima. Već prati talijansku ligu, radi dosta, potpuno se aktivirao. Već sam to govorio, nek dođu bivši igrači u reprezentaciju, mogu donijeti samo dobro, i njima i meni kao izborniku. Mandžukić, Ćorluka, Olić, Ladić, Mrmić, to su sve bivši igrači. Mislim da je to za respekt, da takvi igrači vode reprezentaciju", rekao je Dalić.