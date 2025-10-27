Bravo /

Hrvatski trener hit u regiji: Vodio momčad do važne pobjede u derbiju

Hrvatski trener hit u regiji: Vodio momčad do važne pobjede u derbiju
Foto: Max Maiwald/defodi Images/profimedia

27.10.2025.
21:40
Tonko Medvedec
Max Maiwald/defodi Images/profimedia
 U derbiju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, nogometaši Zrinjskog iz Mostara, koje s klupe predvodi Igor Štimac, slavili su protiv aktualnog lidera na ljestvici, Borca iz Banje Luke, rezultatom 2-1 te se tako približili na samo bod zaostatka.

Zrinjski je poveo već u trećoj minuti susreta kada je Matej Šakota preciznim udarcem nakon asistencije Frana Ćuže iskoristio brzi protunapad Mostaraca.

Borac je uspio izjednačiti u 33. minuti preko Luke Juričića, koji je preciznim udarcem okrunio lijepu akciju gostiju. U nastavku susreta, već u 47. minuti, kapetan Zrinjskog Nemanja Bilbija donio je novu prednost Mostarcima i, pokazat će se kasnije, postavio konačan rezultat.

Borac vodi na ljestvici sa 25 bodova, Zrinjski ima 24, a treći je Željezničar sa 22 boda.

Hrvatski trener hit u regiji: Vodio momčad do važne pobjede u derbiju