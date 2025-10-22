Hrvatski predstavnik poražen u Ligi prvaka: Čeka ih težak uzvrat u Rumunjskoj

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Juniorski nogometaši Lokomotive u srijedu su u prvoj utakmici drugog kola) na Gradskom stadionu u Sisku poraženi od rumunjske momčadi FCSB sa 2-3.

Gosti su poveli u 28. minuti, a strijelac je bio Luca Ilie. Pet minuta kasnije Denis Colibasanu je povisio na 2-0.

U drugom poluvremenu juniori Lokomotive su još odlučnije krenuli prema protivničkom golu i u 60. minuti Teodor Kralevski pogađa za 1-2. Igrači Lokomotive nastavili su opsjedati gol gostiju, ali u 69. minuti rumunjska je ekipa je stigla do novog pogotka, David Popa je pogodio za 3-1.

Pritisak Lokomotive se je nastavio i u 78. minuti Noa Tomeljak pogađa vratnicu. Lokomotiva ponovno dolazi na gol zaostatka u 80. minuti pogotkom Tomeljaka.

Do kraja susreta rumunjski vratar Popa je obranio pokušaje Godeca i Huskića, a Kralevski je u 89. minuti pogodio okvir gola.

"Lokosi" su uputili tri puta više udaraca prema golu protivnika, ukupno 21, dok su Rumunjima sva tri pokušaja u okvir gola završila u mreži. Uzvrat je 5. studenoga u Rumunjskoj.

