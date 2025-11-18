Hrvatski navijači napadnuti nakon utakmice: 'Bacali su kamenje na njih pa pobjegli u šumu'

Navijači hrvatske nogometne reprezentacije napadnuti su nakon utakmice Hrvatske i Crne Gore u Podgorici.

Hrvatska je već ranije osigurala Svjetsko prvenstvo, a u ponedjeljak je pobijedila Crnu Goru 3:2 i tako zaključila najbolje kvalifikacije u povijesti.

Na tribinama je tijekom utakmice bilo svega i svačega, puno se piše o spornim transparentima i skandiranjima, a na društvenim mrežama je objavljeno da su poslije utakmice hrvatski navijači napadnuti.

"Hrvati su napadnuti kamenjem, a kada su izašli iz busa, napadači su pobjegli u šumu", navodi se.

17.11.2025, After match Montenegro🇲🇪 - Croatia🇭🇷, in Montenegro, a column of Croatian fans was attacked with stones, when the Croats got out of the bus, the attackers fled into the forest, click for more here: https://t.co/y0f98rEfxu



🔗… pic.twitter.com/k8J1v2qAcB — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 18, 2025

Drugi napad

Skupina navijača hrvatske nogometne reprezentacije napadnuta je i prije utakmice, u nedjelju navečer na putu između Budve i Cetinja.

Tada im je nepoznata skupina prepriječila put, nakon čega su im željeznim šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.

