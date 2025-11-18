Hrvatski navijači napadnuti nakon utakmice: 'Bacali su kamenje na njih pa pobjegli u šumu'
Na društvenim mrežama objavljeni detalji o napadu na navijače hrvatske nogometne reprezentacije poslije utakmice s Crnom Gorom
Navijači hrvatske nogometne reprezentacije napadnuti su nakon utakmice Hrvatske i Crne Gore u Podgorici.
Hrvatska je već ranije osigurala Svjetsko prvenstvo, a u ponedjeljak je pobijedila Crnu Goru 3:2 i tako zaključila najbolje kvalifikacije u povijesti.
Na tribinama je tijekom utakmice bilo svega i svačega, puno se piše o spornim transparentima i skandiranjima, a na društvenim mrežama je objavljeno da su poslije utakmice hrvatski navijači napadnuti.
"Hrvati su napadnuti kamenjem, a kada su izašli iz busa, napadači su pobjegli u šumu", navodi se.
Drugi napad
Skupina navijača hrvatske nogometne reprezentacije napadnuta je i prije utakmice, u nedjelju navečer na putu između Budve i Cetinja.
Tada im je nepoznata skupina prepriječila put, nakon čega su im željeznim šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.
POGLEDAJTE VIDEO: Milosavljević: 'Ne sjećam se kad je zadnji put bilo toliko ozlijeđenih igračica'