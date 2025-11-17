Hrvatski navijači napadnuti, Dalić ide po pobjedu, a sportski vikend donio je velike podvige

Protekli vikend donio je pregršt sportskih uzbuđenja. U kvalifikacijama za SP Hrvatska je uvjerljivo slavila protiv Farskih otoka i izborila još jedno SP. Ipak, Zlatko Dalić najavljuje da na gostovanje u Crnoj Gori ide po pobjedu. To je svakako važno jer Hrvatska još ima mogućnost završiti u prvom potu za ždrijeb na SP-u. U svijetu skijanja muškarci i djevojke su vozili slalom u finskom Leviju, a u UFC-u je Mahačev još jednom potvrdio dominaciju.

Svakog ponedjeljka ujutro Net.hr donosi VIKEND RETROVIZOR - Pregled i presjek najvažnijih sportskih događaja.

U Vikend Retrovizoru donosimo pregled pet najvažnijih sportskih događaja po našem izboru.

Napadnuta skupina hrvatskih navijača na cesti između Budve i Cetinja

Skupina navijača hrvatske nogometne reprezentacije napadnuta je u nedjelju navečer na putu između Budve i Cetinja, javljaju crnogorski mediji, pozivajući se na neslužbene izvore iz policije.

Novinarka podgoričkog radija Antena M s Cetinja javila je da se navijači Hrvatske nalaze u cetinjskoj policijskoj postaji, ali da, međutim, niti jedan od njih nije bio spreman dati više informacija.

Taj medij prenosi da se ispred policijske postaje nalazi kombi splitskih registracija s vidljivo razbijenim staklima i drugim oštećenjima.

Navodno su navijači cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnoj cesti, u mjestu koje nisu uspjeli precizno identificirati, nepoznata skupina prepriječila put, nakon čega su im željeznim šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.

Nešto ranije crnogorska policija priopćila je da spremno dočekuje utakmicu Crna Gora - Hrvatska, koja je od strane crnogorskog Nogometnog saveza proglašena utakmicom visokog rizika.

Naveli su da će brojne ulice u ponedjeljak u blizini stadiona u Podgorici, na kojem će se igrati utakmica, biti zatvorene te da će dronovima snimati navijače tijekom i nakon utakmice, i to na stadionu, u okolici i u samom gradu.

“U vezi s dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, poduzimaju se mjere i radnje koje se odnose na kontrolu osoba na graničnim prijelazima te adekvatnu realizaciju policijskih aktivnosti u vezi s boravkom ovih osoba na našemu teritoriju," priopćili su iz crnogorske policije.

Utakmica Crna Gora - Hrvatska igra se u ponedjeljak od 20:45 na Gradskom stadionu u Podgorici

Dalić: Kvalifikacije nisu gotove, želimo pobjedu

Nakon što je pobjedom protiv Farskih Otoka osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija zaključit će kvalifikacije ogledom protiv Crne Gore u ponedjeljak u Podgorici.

"Vatrenima" su važni bodovi jer još uvijek postoji mogućnost da završe u prvom jakosnom bubnju na ždrijebu Svjetskog prvenstva. Uz pobjedu nad Crnom Gorom, Hrvatska se mora nadati da će Italija i Njemačka ostati bez sva tri boda u svojim završnim utakmicama.

"Osigurali smo plasman na SP i proslavili, ali kvalifikacije nisu gotove, čeka nas teška utakmica i motiviran suparnik. Želimo završiti kvalifikacije kako smo i počeli i napraviti najbolje kvalifikacije do sada," kazao je izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Podgorici.

"Želja nam je pobjeda, idemo s maksimalnim motivom. Dat ćemo priliku drugim igračima, a cilj je pobjeda. Očekujemo dobru utakmicu i dobru atmosferu. Imali smo puno stresa i problema, imala ih je i Crna Gora. Imaju novog izbornika, nove igrače, to im je prilika za dokazivanje, tako da će nam biti teško," istaknuo je izbornik.

Hrvatski strateg nije otkrio sastav, ali je najavio kako će pružiti priliku igračima koji su do sada manje igrali.

"Želimo dati šansu nekim drugim igračima, da ih probamo. Svi ovdje su konkurentni i svi čekaju šansu. Rasporedit ćemo snage, s nama su iskusni igrači Modrić, Perišić i Kramarić, napravit ćemo sve da dobijemo utakmicu," kazao je otkrivši kako će Luka Modrić igrati.

"Mogu vam obećati da će Luka Modrić igrati. Publika u Crnoj Gori zaslužuje vidjeti Modrića. Luka će igrati sigurno. On je svjetski vrh nogometa i ovo je prilika da to pokaže i u Podgorici. Nećete biti uskraćeni."

Dalić je dio svoje igračke karijere proveo u Crnoj Gori igravši za Budućnost.

"Prepoznao sam neke igrače na slikama, tu sam igrao dobar nogomet i u lijepom sjećanju mi je jako puno igrača," kazao je.

Branič Josip Šutalo je poručio kako je reprezentacija "maksimalno motivirana".

"Uvijek smo motivirani kad smo u reprezentaciji, to je velika čast," kazao je stoper Ajaxa.

"Nije gotovo, moramo ozbiljno shvatiti utakmicu i završiti kvalifikacije na najbolji mogući način. Imamo još jednu utakmicu i moramo pokušati završiti ove kvalifikacije bez poraza," dodao je.

Što Hrvatska može u Americi?

"Igrali smo s dosta jakih reprezentacija i pokazali da se možemo nositi sa svima. Ne želimo si stvarati dodatan pritisak i ne želimo preskakati stepenice. Prvi je cilj proći skupinu," poručio je Šutalo istaknuvši koliko mu znači igrati u ekipu s Lukom Modrićem.

"Više puta sam pričao koliko mi znači igrati s njim i koliko puta mi je pomogao u karijeri. Bilo je trenutaka kad nisam imao idealnu situaciju u klubu i tad bi me nazvao i dao mi podršku", istaknuo je Šutalo.

Utakmica između Crne Gore i Hrvatske je u ponedjeljak u 20.45 sati u Podgorici.

Uoči zadnjeg kola Hrvatska vodi sa 19 bodova, Češka ima 13, Farski Otoci 12, Crna Gora devet, a na začelju je Gibraltar bez bodova.

Vikend skijanja u Leviju

Prošlogodišnja osvajačica Malog slalomskog globusa Zrinka Ljutić osvojila je šesto mjesto u finskom Leviju, na prvom slalomu nove sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju, na kojem je svoju 102. pobjedu u karijeri ostvarila Amerikanka Mikaela Shiffrin, za kojom je Zagrepčanka zaostala 2.80 sekunde.

Hrvatski skijaš Samuel Kolega zauzeo je 16. mjesto, a Filip Zučić je bio 18. na prvom slalomu sezone Svjetskog kupa u finskom Leviju, na kojem je pobijedio Brazilac Lucas Braathen.

Kolega je u prvom laufu doskijao do 11. pozicije, no u drugom je malo pokvario plasman te je bio 16. s 1.60 sekundi zaostatka za Braathenom. Filip Zubčić je u prvoj vožnji bio 18. i to mjesto je zadržao i u drugoj vožnji, zaostavši 1.69 sekundi.

Istok Rodeš je bio 44., dok mladi Tvrtko Ljutić nije okončao prvu vožnju.

Regija izborila doigravanje

Nogometaši Bosne i Hercegovine ostali su u igri za direktan plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine nakon što su uslijed preokreta svladali u Zenici Rumunjsku s 3-1.

Kolo prije kraja Bosna i Hercegovina je druga na ljestvici skupine H i ima dva boda manje od vodeće Austrije. Put BiH prema SP-u nije niti malo lagan, ali postoji. U zadnjem kolu, u utorak, BiH u gostima mora pobijediti Austriju kojoj odgovara i remi za ostanak na vrhu.

Rumunjska je u Zenici povela već u 17. minuti golom Birligee. Gosti su vodili do početka drugog poluvremena, a tada je domaću nadu potpirio Edin Džeko golom za 1-1 u 49. minuti. Gostujući tragičar bio je Dragus koji je ušao u igru u 66. minuti, a samo dvije minute kasnije zaradio je isključenje. Igrača više BiH je naplatila golom Bajraktarevića u 80. minuti, a sve je zaključio Tabaković koji je u 94. bio strijelac za konačnih 3-1.

Kulminacija će se u skupini B dogoditi u posljednjem kolu na utakmici Kosova i Švicarske. Te su dvije reprezentacije ove subote upisale nove pobjede čime su Švicarci zadržali prvo mjesto i tri boda prednosti u odnosu na Kosovo.

Želi li Kosovo zasjesti na sam vrh i time direktno izboriti Svjetsko prvenstvo mora pobijediti Švicarce s čak šest pogodaka razlike u međusobnom susretu u utorak.

Srbija je kvalifikacije završila kao treća u skupini, iza Engleske i Albanije, koja će u doigravanje iz pota 3, kao i Bosna i Hercegovina ako ne pobijedi Austriju u Beču.

UFC: Mahačev novi svjetski prvak u velteru

Ruski borac Islam Mahačev (34) novi je UFC prvak velter kategorije nakon što je u New Yorku pobijedio na bodove bivšeg prvaka Australca Jacka Dellu Maddalenu.

Dagestanac je tako postao 11. borac u povijesti UFC-a koji je držao pojas u dvije različite težinske kategorije nakon što je ranije bio prvak lake kategorije.

Mahačev ima sada 28 pobjeda i samo jedan poraz, a izjednačio je i UFC rekord Anderson Silve od 16 uzastopnih trijumfa.

Na istoj priredbi prvakinja muha kategorije Kirgistanka Valentina Ševčenko obranila je pojas protiv Kineskinje Zhang Weilli jednoglasnom odlukom sudaca. Ševčenko je obranila titulu po deveti puta.

