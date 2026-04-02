Hrvatski navijači iz cijelog svijeta slili se u Orlando gledati reprezentaciju, evo što kažu

Hrvatski navijači koji su u američkom gradu Orlandu svjedočili pobjedi hrvatske nogometne reprezentacije od 2-1 nad Kolumbijom i porazu 1-3 od Brazila rekli su Hini da se vraćaju doma zadovoljni s tih pripremnih utakmica.

Smatraju da je Hrvatska, dva mjeseca uoči Svjetskog prvenstva, spremna za natjecanje a posebno ih veseli prikazana igra mladih igrača poput braniča Luke Vuškovića.

"Zadovoljni smo", rekla je Mirjana Lukić dok je sa suprugom Dragom putovala natrag u Švedsku."Posebno su dobri bili mladi igrači, a to nas čini sretnima jer su oni budućnost", dodala je na aerodromu u Miamiju.

Na tribini stadiona Camping World u Orlandu izvjesili su hrvatsku zastavu s natpisom "Paklarevo", što je mjesto u središnjoj BiH. Na tribinama su bile i zastave iz kanadskog Hamiltona, Winnipega, Siska, Makarske, Imotskog…

Igor Budimir se vraćao u Frankfurt gdje živi 30 godina. "Jako mi se svidjela utakmica s Kolumbijom. Zapravo, sve je bilo super do jedanaesterca s Brazilom", kaže taj navijač rođen u Posušju.

Brazil je zabio gol za vodstvo od 2-1 u 88. minuti iz kaznenog udarca, kojeg navijači smatraju dvojbenim, nakon čega je iz kontranapada uslijedio i gol za konačnih 3-1.

"Unatoč tom porazu, mislim da je sveukupno bilo dobro. Dobro su igrali, a posebno mladi", kaže Budimir.

Viktor Sabljo, koji u zadnjih deset godina odlazi iz Frankfurta na sve utakmice reprezentacije, također smatra da su hrvatski nogometaši igrali jako dobro protiv južnoameričkih suparnika.

"Ne moramo brinuti uoči Svjetskog prvenstva", naglašava.

Sabljo je uspio doći u Orlando jer je na poslu iskoristio porodiljni dopust s obzirom da mu se rodilo dijete. Navijačima je ovo bilo skupo gostovanje koje ih je koštalo oko 1.500 eura.

"Ali mi to ne gledamo tako. Hrvatska reprezentacija nema cijenu", kaže Drago Lukić koji odlazi na utakmice od 2002. godine.

Taj hrvatski radnik iz Švedske sav zarađeni novac troši na praćenje reprezentacije pa će opet biti ondje na Svjetskom prvenstvu koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Kanadski Hrvati kažu da u Torontu, jednom od središta hrvatske dijaspore, već čekaju tisuće navijača utakmicu Svjetskog prvenstva s Panamom. "Bit ćemo ondje, naravno", ističe Stjepan Jankač dok se iz Orlanda vraća u rodni Winnipeg.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić, upitan prošli tjedan na konferenciji za medije o hrvatskim navijačima u Orlandu, zahvalio je "svima koji su potrošili svoj novac i uložili trud da dođu",

"Svaka ona zastava, svaki onaj dres nam znači puno. To sve vidimo", poručio je.

