Hrvatska se vratila u top 10 reprezentacija svijeta! Evo zašto je za SP bitno još napredovati

Hrvatska je uvjerljivom predstavom u Osijeku svladala Češku s 5:1 i na savršeni način otvorila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. Sa šest od šest bodova i pobjedom nad glavnim konkurentom, s optimizmom gledamo na jesen i nastavak kvalifikacija.

Pobjeda nad Češkom donijela je još nešto. Naime, Hrvatska je na FIFA renkingu preskočila Italiju i sada je deseta reprezentacija svijeta. Bilo bi idealno kada mi do ždrijeba Svjetskog prvenstva dobili još jednu poziciju. Zašto? Zato jer će prvih devet ekipa po FIFA ljestvici biti u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu skupina i tako potencijalno imati lakši put do knock-out faze.

Croatia 🇭🇷 overtakes Italy 🇮🇹 and enters world Top 10!



1⃣ 🇦🇷 1890

2⃣ 🇪🇸 1867

3⃣ 🇫🇷 1862

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1820

5⃣ 🇧🇷 1771.3

6⃣ 🇵🇹 1770.5

7⃣ 🇳🇱 1757

8⃣ 🇧🇪 1736 (➕8.2)

9⃣ 🇩🇪 1717



1⃣0⃣ 🇭🇷 1708 📈 (➕7.9)

1⃣1⃣ 🇮🇹 1703 📉 (➕1.8)



👉 Top 9 will be Pot 1 at WC 2026! — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 9, 2025

U prvom šeširu na ždrijebu će biti tri domaćina SAD, Kanada, Meksiko te devet najboljih ekipa po FIFA ljestvici i tako ćemo dobiti 12 nositelja. Ispred Hrvatske je na devetom mjestu Njemačka s 1717 bodova, Hrvatska ih ima 1708. Na osmom mjestu je Belgija s 1736, a sedma je Nizozemska s 1757. Portugal, Brazil, Engleska, Francuska, Španjolska i Argentina su daleko ispred.

Belgija je dostižna i muče se u kvalifikacijama

Njemačka nije daleko, ali oni još nisu počeli svoje kvalifikacije u kojima su u vrlo laganoj skupini s Luksemburgom, Slovačkom i Sjevernom Irskom. Belgija je jučer pobijedila Vels, a prije toga su remizirali u Makedoniji koja je na vrhu te skupine s osam bodova nakon četiri utakmice.

Neće biti lako dostići te ekipe, ali nije nemoguće. Baš zato je bitno ići na sve pobjede do kraja kvalifikacija.

