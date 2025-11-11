Hrvatska doznala protivnika u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva

Nakon što su odigrane posljednje utakmice po skupinama Svjetskog nogometnog U-17 prvenstva u Katru, hrvatska reprezentacija je doznala suparnika u 16-ini finala. Bit će to Uzbekistan.

Mladi hrvatski nogometaši još su u nedjelju izborili plasman u drugi krug World Cupa, no morali su čekati do utorka kako bi doznali ime suparnika.

Foto: Markus Ulmer/imago Sportfotodienst/profimedia

Plasman u 16-inu finala izborile su po dvije najbolje ekipe iz svake od 12 skupina, te osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

Hrvatska je prošla dalje kao drugoplasirana u skupini C sa sedam osvojenih bodova, dok je Uzbekistan bio drugi u skupini J sa šest bodova. Slavio je protiv Paragvaja (2-1) i Paname (6-1), a izgubio od Irske (1-2).

Utakmica između Hrvatske i Uzbekistana igrat će se 14. ili 15. studenog, a pobjednik iz tog dvoboja u osmini finala će igrati protiv boljeg iz ogleda Austrije i Češke.

