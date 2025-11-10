FREEMAIL
Poseban dan /

Na prvom treningu Hrvatske pojavili se gosti koji su osvojili srca reprezentativaca

Na prvom treningu Hrvatske pojavili se gosti koji su osvojili srca reprezentativaca
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Susret se dogodio na inicijativu Zagrebačkog dijabetičkog društva u okviru obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa

10.11.2025.
22:43
Hina
Nel Pavletic/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je u Rijeci odradila prvi trening tijekom priprema za posljednje dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Svjetsko prvenstvo, a gosti su joj bila djeca koja boluju od dijabetesa.

 

Susret se dogodio na inicijativu Zagrebačkog dijabetičkog društva u okviru obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa 14. studenoga. Hrvatski reprezentativci i izbornik Zlatko Dalić usrećili su dječake i djevojčice zajedničkom fotografijom i priredili im susret za pamćenje.

"Dijabetes je bolest koja pogađa oko 400 tisuća osoba u Hrvatskoj, među kojima je i veliki broj djece. Sport, rekreacija i kretanje ključni su faktori prevencije ove bolesti, a ovaj događaj bila je prilika da se podigne svijest i pruži podrška onima koji se svakodnevno bore s izazovima života s dijabetesom", objavio je Hrvatski nogometni savez.

Uoči posljednje dvije utakmice u skupini L Hrvatsku tek milimetri dijele od službene potvrde plasmana na SP koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Hrvatskoj u posljednja dva susreta treba samo bod kako bi i matematički osigurala put preko "bare". Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova. Češka ima tri bod manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Prvu priliku za otklanjanje svih dvobi oko prolaska na SP Hrvatska će imati u petak kada će na Rujevici igrati protiv Farskih otoka, dok će kvalifikacije zaključiti u ponedjeljak susretom protiv Crne Gore u Podgorici.

Poseban dan /
Na prvom treningu Hrvatske pojavili se gosti koji su osvojili srca reprezentativaca