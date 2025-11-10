Detalji frontalnog sudara u Zagorju! Jedan potez vozača iz Austrije bio je koban

DORH je u suradnji s policijom dovršio očevid tragične prometne nesreće koja se dogodila u nedjelju, 9. studenog, oko 18 sati na DC14 u blizini Selnice, u kojoj su poginule dvije osobe.

Do prometne nesreće došlo je kada vozač, 58-godišnji državljanin Austrije u blažem lijevom zavoju, pretjecao osobni automobil i prešao na suprotnu stranu kolnika. U vozila se nalazila i 36-godišnja putnica, hrvatska državljanka.

U trenutku pretjecanja iz suprotnog smjera dolazio je osobni automobil kojim je pravilno, desnom stranom kolnika upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tijela prevezena na obdukciju

Uslijed neopreznog pretjecanja austrijskog državljanina došlo je do frontalnog sudara dvaju vozila.

U prometnoj nesreći poginula su obojica vozača dok je 36-godišnja putnica iz vozila zadobila teške tjelesne ozljede, te je hospitalizirana.

Tijela smrtno stradalih vozača prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće