DVA POGINULA /

Detalji frontalnog sudara u Zagorju! Jedan potez vozača iz Austrije bio je koban

Foto: Screenshot Facebook Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Uslijed neopreznog pretjecanja austrijskog državljanina došlo je do frontalnog sudara dvaju vozila

10.11.2025.
21:45
danas.hr
Screenshot Facebook Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija
DORH je u suradnji s policijom dovršio očevid tragične prometne nesreće koja se dogodila u nedjelju, 9. studenog, oko 18 sati na DC14 u blizini Selnice, u kojoj su poginule dvije osobe.

Do prometne nesreće došlo je kada vozač, 58-godišnji državljanin Austrije u blažem lijevom zavoju, pretjecao osobni automobil i prešao na suprotnu stranu kolnika. U vozila se nalazila i 36-godišnja putnica, hrvatska državljanka.

U trenutku pretjecanja iz suprotnog smjera dolazio je osobni automobil kojim je pravilno, desnom stranom kolnika upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin. 

Tijela prevezena na obdukciju

Uslijed neopreznog pretjecanja austrijskog državljanina došlo je do frontalnog sudara dvaju vozila.

U prometnoj nesreći poginula su obojica vozača dok je 36-godišnja putnica iz vozila zadobila teške tjelesne ozljede, te je hospitalizirana.

Tijela smrtno stradalih vozača prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

Prometna NesrećaSelnicaOčevid
