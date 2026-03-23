Hrvatska reprezentacija u Americi: Spremni za najveće testove do Svjetskog prvenstva?

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Sjedinjene Američke Države gdje će odigrati prijateljske utakmice s Brazilom i Kolumbijom. Vatreni su preko Frankfurta letjeli do Floride, a na zagrebačkom aerodromu jutros ih je ispratio Maro Miljanić.

Scenarij kojem smo svjedočili danas podsjetit će nas i za nešto više od dva mjeseca. Počelo je privikavanje na duge letove i prelaske u druge vremenske zone.

Toni Fruk je unatoč tome rekao što misli:

"Sigurno da će puno značiti i da se trebamo već početi privikavati na to. Neće biti lako, ali sve je to dio života."

Vatrene u Orlandu čekaju zahtjevne utakmice protiv Kolumbije i Brazila, nešto teže nego u prethodnim prijateljskim susretima.

"Teški protivnici i jako teške utakmice, ali i sama Hrvatska spada u rang tih najtežih reprezentacija na svijetu."

Rezultat je, dakako, u drugom planu, no u Dalićevoj Hrvatskoj čak i prijateljske utakmice igraju se s maksimalnim angažmanom.

"Najvažnije je opet pokazati Hrvatsku u najboljem svjetlu. Sigurno je da nam je imperativ pobjeda, ali vjerujem da će se možda isprobavati neke nove stvari zamišljene za Svjetsko prvenstvo i moramo maksimalno ozbiljno shvatiti ovo okupljanje."

Osim same ekipe, ove dvije utakmice poslužit će i navijačima kao priprema. Treba se priviknuti na neobične termine utakmica. S Brazilom Hrvatska igra u 2 ujutro po našem vremenu, dok u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva niti jedna utakmica ne počinje prije 10 navečer.