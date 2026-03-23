FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVA PRIPREMA /

Hrvatska reprezentacija u Americi: Spremni za najveće testove do Svjetskog prvenstva?

Počelo je privikavanje na duge letove i prelaske u druge vremenske zone.

23.3.2026.
20:08
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je u Sjedinjene Američke Države gdje će odigrati prijateljske utakmice s Brazilom i Kolumbijom. Vatreni su preko Frankfurta letjeli do Floride, a na zagrebačkom aerodromu jutros ih je ispratio Maro Miljanić.

Scenarij kojem smo svjedočili danas podsjetit će nas i za nešto više od dva mjeseca. Počelo je privikavanje na duge letove i prelaske u druge vremenske zone.

Toni Fruk je unatoč tome rekao što misli:

"Sigurno da će puno značiti i da se trebamo već početi privikavati na to. Neće biti lako, ali sve je to dio života."

Vatrene u Orlandu čekaju zahtjevne utakmice protiv Kolumbije i Brazila, nešto teže nego u prethodnim prijateljskim susretima.

"Teški protivnici i jako teške utakmice, ali i sama Hrvatska spada u rang tih najtežih reprezentacija na svijetu."

Rezultat je, dakako, u drugom planu, no u Dalićevoj Hrvatskoj čak i prijateljske utakmice igraju se s maksimalnim angažmanom.

"Najvažnije je opet pokazati Hrvatsku u najboljem svjetlu. Sigurno je da nam je imperativ pobjeda, ali vjerujem da će se možda isprobavati neke nove stvari zamišljene za Svjetsko prvenstvo i moramo maksimalno ozbiljno shvatiti ovo okupljanje."

Osim same ekipe, ove dvije utakmice poslužit će i navijačima kao priprema. Treba se priviknuti na neobične termine utakmica. S Brazilom Hrvatska igra u 2 ujutro po našem vremenu, dok u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva niti jedna utakmica ne počinje prije 10 navečer.

 

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaPrijateljski Susreti
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
