Evo što remi u Češkoj znači za Vatrene: Malo nam nedostaje do Sjeverne Amerike

Hrvatska je u utakmici Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u Pragu protiv Češke odigrala bez golova. To znači da je Hrvatska ostala na prvom mjestu u skupini s jednakim brojem bodova kao i Češka, ali i utakmicom manje.

Hrvatska ima gol-razliku 17-1 (+16) dok je Češka na 11-6 (+7) što znači da je Hrvatska jako blizu plasmana na SP. Hrvatskoj je potrebno šest bodova u zadnje tri utakmice. S obzirom na to da do kraja kvalifikacija imamo domaće utakmice s Gibraltarom i Farskim otocima te gostovanje u Crnoj Gori, Hrvatska je jako blizu plasmana na SP.

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Prema stranici Football Meets Data koja se bavi matematičkim simulacijama i analitikom, hrvatske šanse za prvo mjesto su 99,7 posto.

Croatia 🇭🇷 is now very close to booking a place at the World Cup.



Due to their huge advantage in goal difference over Czechia 🇨🇿, home wins v Faroes 🇫🇴 and Gibraltar 🇬🇮 would essentially seal the deal for Croatia 🇭🇷. pic.twitter.com/DEmVsRXLm5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 9, 2025

