Evo što remi u Češkoj znači za Vatrene: Malo nam nedostaje do Sjeverne Amerike

Evo što remi u Češkoj znači za Vatrene: Malo nam nedostaje do Sjeverne Amerike
Hrvatska ima gol-razliku 17-1 (+16) dok je Češka na 11-6 (+7)

9.10.2025.
22:48
Hrvatska je u utakmici Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, u Pragu protiv Češke odigrala bez golova. To znači da je Hrvatska ostala na prvom mjestu u skupini s jednakim brojem bodova kao i Češka, ali i utakmicom manje.

Hrvatska ima gol-razliku 17-1 (+16) dok je Češka na 11-6 (+7) što znači da je Hrvatska jako blizu plasmana na SP. Hrvatskoj je potrebno šest bodova u zadnje tri utakmice. S obzirom na to da do kraja kvalifikacija imamo domaće utakmice s Gibraltarom i Farskim otocima te gostovanje u Crnoj Gori, Hrvatska je jako blizu plasmana na SP.

Prema stranici Football Meets Data koja se bavi matematičkim simulacijama i analitikom, hrvatske šanse za prvo mjesto su  99,7 posto.

 

 

