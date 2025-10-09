Ovakav poklon se rijetko viđa: Urnebesni autogol koji je pomogao BiH

Bosna i Hercegovina igra vrlo važnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo na Cipru. BiH je uvelike pomogao golman Cipra koji si je zabio nevjerojatan autogol.

Naime, u 36. minuti lopta je iz kornera završila u rukama vratara Neofytosa Michala da bi mu samo ispala i otkotrljala se u gol. Nitko od igrača ga nije dirao iako su Ciprani tražili prekršaj. Urnebesni autogol možete pogledati OVDJE.

Za BiH je prije toga u 10. minuti zabio bivši stoper. Netom prije kraja prvog dijelaje smanjio na 1:2

