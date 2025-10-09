NEVJEROJATNO /

Ovakav poklon se rijetko viđa: Urnebesni autogol koji je pomogao BiH

Foto: Screenshot/sportklub

Nitko od igrača ga nije dirao iako su Ciprani tražili prekršaj

9.10.2025.
22:33
Sportski.net
Screenshot/sportklub
Bosna i Hercegovina igra vrlo važnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo na Cipru. BiH je uvelike pomogao golman Cipra koji si je zabio nevjerojatan autogol.

Naime, u 36. minuti lopta je iz kornera završila u rukama vratara Neofytosa Michala da bi mu samo ispala i otkotrljala se u gol. Nitko od igrača ga nije dirao iako su Ciprani tražili prekršaj. Urnebesni autogol možete pogledati OVDJE.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Za BiH je prije toga u 10. minuti zabio bivši stoper Slaven Belupa i Hajduka Nikola Katić. Netom prije kraja prvog dijela Konstantinos Laifis je smanjio na 1:2.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalićev jubilej koji je malo tko mogao zamisliti: Ni on sam se ovom nije usudio nadati

CiparBosna I HecegovinaKvalifikacije Za Sp
