Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Malte kreće u završni sprint prema Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Ostale su još dvije utakmice, a Vatreni sve imaju u svojim rukama. Računica je sasvim jasna, pobjedama protiv Malte i Rusije Hrvatska će ostvariti izravan plasman na svjetsku smotru.

“Znamo da nas dvije pobjede dijele od Svjetskog prvenstva u Kataru, a naše su misli, pritom, usredotočene na Maltu. To je protivnik kojeg maksimalno uvažavamo, ali naravno da smo favoriti u toj utakmici jer smo kvalitetniji u svakom segmentu igre. To, međutim, moramo pokazati na terenu i odigrati dobru i ozbiljnu utakmicu. Moramo biti strpljivi, bitna su samo tri boda, kako do njih doći manje je važno. Dakle, najprije Malta i tek onda možemo početi razmišljati o Rusiji”, ističe izbornik Vatrenih Zlatko Dalić koji se pred odlučujuće kvalifikacijske dvoboje suočio sa zdravstvenim problemima nekolicine igrača, stoji na službenim stranicama HNS-a.

Viroza ostavila traga na Modriću

“Jučer su trojica igrača preskočila trening s ostatkom momčadi, individualno su radili Brekalo, Livaja i Sučić. Vidjet ćemo njihovo stanje, na Maltu smo poveli 27 igrača baš zbog tih stvari, ozljeda, testova na koronavirus, ništa nismo htjeli prepustiti slučaju. Protiv Malte nam u prvom redu trebaju ofenzivni igrači i u tom smjeru ćemo postaviti igru i odrediti igrače koji će biti na klupi. Dakle, u ovom trenutku nema osobnih interesa, bitan je jedino interes hrvatske reprezentacije i plasman na Svjetsko prvenstvo. Luka Modrić? Odradio je trening, sve je bilo u redu, ali naravno da je viroza na njemu malo ostavila traga. Međutim, ne sumnjam da će Luka biti OK i ako sve bude kako treba, on će početi utakmicu protiv Malte”.

Koliko god izbornik ukazuje da igrači moraju biti naoružani strpljenjem, idealan scenarij u susretu protiv Maltežana bio bi rani pogodak u mreži domaćina.

“Bilo bi lijepo utakmicu otvoriti ranim golom, ali najbitnije je da ne uđemo u nervozu ako se to i ne dogodi. U Rijeci smo imali više od sat vremena borbe, Maltežani su dugo držali nulu, Cipar također, cijelo poluvrijeme. Dakle, ni u kom slučaju ne smijemo ući u nervozu i paniku ako ne damo gol na vrijeme. To sam rekao igračima, moramo biti hrabri, a pritom mislim da moramo prebroditi sva iskušenja s kojima se eventualno susretnemo. Bilo bi lijepo kada bismo što prije osigurali tri boda pa da možemo i odmoriti neke igrače, ali ne razmišljam na takav način. Moramo u utakmicu ući muški. Malta više od Cipra teži nadigravanju, to je njihov stil igre, ali na nama je da spriječimo njihove šablone, izlaske kroz pas igru”.

Pitanje vratara još uvijek u zraku

Dalić tvrdi da igračima ne treba posebna psihološka priprema pred susret s Maltom. Evo i zašto:

“Ako pogledamo naših zadnjih pet utakmica, energija je zaista na visokoj razini. Među nama je puno mladih igrača, koji su željni i motivirani. Dakle, ne treba veći motiv od Svjetskog prvenstva, od odlaska u Katar. To je jedno, a s druge strane, znaš ako pobijediš Maltu da te čeka ispunjeni Poljud i atmosfera koja se događa možda jednom u životu. To mora biti najveći motiv našim igračima. O tome moramo razmišljati, ali ne smijemo upasti u zamku pritiska i da se zbog toga pogubimo. Vratari? Još ćemo vidjeti. Livaković nije izgubio poziciju i naše povjerenje. U ovom trenutku gledamo tko je u najboljoj formi i nitko tko sutra neće igrati nije izgubio svoju poziciju u momčadi. Međutim, gledamo formu i stanje igrača, igrat će oni koji su u ovom trenutku najbolji i najspremniji”, zaključio je Dalić.

Gvardiol starta

Mladi branič Vatrenih, Joško Gvardiol, ozbiljno shvaća utakmicu protiv Malte koja, u slučaju pobjede, donosi meč-loptu za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Bez obzira na to što je riječ o protivniku koji kvalitetom debelo zaostaje za Hrvatskom, Gvardiol ukazuje da će domaćin biti silno motiviran.

“Nije bilo puno vremena za pripremu utakmice, ali spremni smo za nove pobjede. Možemo očekivati motiviranog suparnika, ali uvjeren sam da nas to neće spriječiti da protiv Malte ostvarimo tri boda”, kaže Joško Gvardiol, kojega je izbornik Zlatko Dalić još na okupljanju proglasio sigurnim starterom.

“Osjećam se odlično, ustalio sam se u klubu. Drago mi je čuti što izbornik misli o meni, ali znam da je svaki dan nova prilika za dokazivanje i znam da se za mjesto u momčadi moram izboriti na terenu. Ne osjećam nikakav pritisak, okružen sam vrhunskim igračima, koji imaju jako puno iskustva i to mi uvelike olakšava igranje u reprezentaciji. Tko će biti u tandemu sa mnom? Još uvijek sam igrač, nisam izbornik, ali tko god nastupi dat će svoj maksimum”.

'Ne smijemo gubiti glavu'

Joško tvrdi da će mu bundesligaško iskustvo puno pomoći u nastupima za reprezentaciju.

“Teško mi je za sebe reći koliko sam napredovao od Europskog prvenstva, ali mogu reći da se osjećam puno spremniji u fizičkom smislu. Puno mi pomaže to što igram u Bundesligi, skupio sam puno iskustva, iako sam još uvijek jako mlad igrač”.

Na Rujevici je Hrvatska dugo slamala otpor neugodnih Maltežana, a uoči novog sraza s istim protivnikom u taboru Vatrenih svi ukazuju na strpljenje kao važan segment u igri.

“Nisam igrao utakmicu na Rujevici, ali itekako će nam biti potrebno strpljenje. Ne smijemo gubiti glavu, to je ključ sutrašnje utakmice. Znamo da u posljednje dvije utakmice moramo osvojiti šest bodova za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali ne osjećamo zbog toga pritisak jer još uvijek sami ovisimo o sebi. Najvažnije je kako ćemo ući u utakmicu protiv Malte jer znamo da moramo osvojiti tri boda”, zaključio je Gvardiol.