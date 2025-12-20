FREEMAIL
Do sada su bili uspješni

Hrvatska ide na Paraolimpijske igre. Evo tko nas predstavlja

Hrvatska ide na Paraolimpijske igre. Evo tko nas predstavlja
Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Hrvatske boje u Milanu i Cortini branit će Dino Sokolović i Lucija Smetiško u para alpskom skijanju, te Bruno Bošnjak u parasnowboardu.

20.12.2025.
12:03
Hina
Action Press/shutterstock Editorial/profimedia
Od 6. do 15. ožujka 2026. Milano i Cortina d'Ampezzo bit će domaćini 14. Zimskih paraolimpijskih igara na kojim se očekuje oko 700 natjecatelja iz 50-tak zemalja među kojima i troje hrvatskih predstavnika.

Bit će to treće paraolimpijske igre u Italiji, nakon što je Rim ugostio prve ljetne POI 1960. godine, dok je Torino bio domaćin zimskih POI 2006.

Bit će to prve Paraolimpijske igre od Tignes-Albertvillea 1992. koje će službeno imati više gradova domaćina, a bit će to i prve Zimske paraolimpijske igre od Vancouvera 2010. gdje će se ceremonije otvaranja i zatvaranja održati na različitim mjestima. Otvaranje će biti u Veroni, a zatvaranje u Cortini. Također, na ovim će se Igrama obilježit 50. obljetnica Zimskih paraolimpijskih igara koje su prvi put održane 1976. u švedskom Ornskoldsviku.

Hrvatske boje u Milanu i Cortini branit će osvajač zlata u Pyeongchangu 2018. Dino Sokolović i Lucija Smetiško u para alpskom skijanju, te Bruno Bošnjak u parasnowboardu koji je 2018. bio brončani. Sokolović i Bošnjak su osvajači jedine dvije hrvatske medalje sa zimskih POI. Sokolović je 2018. u Pyeongchangu slavio u sjedećem slalom, dok je Bošnjak na istim Igrama osvojio broncu para snowboardu u disciplini banked slalom.

"Za sada imamo tri evidentna kandidata, Sokolović i Bošnjak su osvajači medalja na zimskim paraolimpijskim igrama, dok je Smetiško naša najbojlja paraskijašica. Svo troje se nalazi u svjetskom vrhu svojih kategorija i nadamo se kvalitetnim rezultatima," kazao je predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) Ratko Kovačić.

Dodao je kako postoji mogućnost nastupa za još jednog ili dvoje hrvatskih parasportaša na ime pozivnica, no to će biti poznato tek koncem veljače.

"Svi naši parasportaši odlično rade, treniraju i nastupaju natjecanjima. Maksimalno su motivirani za vrhunac sezone koji nas čeka u ožujku," dodao je.

Kao što je poznato zimske POI se održavaju na istim sportskim objektima kao i zimske OI koje traju od 6. do 22. veljače u Milanu i Cortini.

"Svi objekti su prilagođeni za osobe s invaliditetom. Svečanost otvaranja bit će u Areni u Veroni, a završna ceremonija održat će se na obnovljenom stadionu za curling Cortina, bivšem mjestu održavanja Zimskih olimpijskih igara 1956. godine. Posebnost ovih igara bit će i obilježavanje 50-godišnjice zimskih paraolimpijskih igara," istaknuo je predsjednik HPO-a.

Hrvatska ide na Paraolimpijske igre. Evo tko nas predstavlja