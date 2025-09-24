HNS objavio važne informacije za navijače: 'Uveli smo još jednu bitnu novost'

Hrvatska nogometna reprezenrtacija 9. listopada na gostovanju u Češkoj igra vjerojatno najtežu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i očekuje se da će Vatreni na Fortuna Areni u Pragu imati veliku podršku navijača.

Savez je na svojoj stranici u srijedu objavio detalje o prodaji ulaznica za tu utakmicu. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"U četvrtak, 9. listopada, u 20:45 hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja ciklus Europskih kvalifikacija za Fifino Svjetsko prvenstvo 2026. godine, gostujućom utakmicom protiv Češke, na Fortuna areni u Pragu. Prodaja ulaznica za ovu utakmicu počinje u četvrtak, 25. rujna.

Od ove godine, osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS je uveo još jednu bitnu novost kojom je kupovina ulaznica sada jednostavnija i modernija. Sve ulaznice se nalaze isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće ("print at home") više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Zbog relativno malog kapaciteta stadiona i posljedičnog malenog kapaciteta hrvatske navijačke tribine, jedna osoba može kupiti najviše dvije (2) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugoj osobi za koju kupuje ulaznice. Kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Rok za kupnju ulaznica je do srijede, 1. listopada do 12 sati ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica", objavio je HNS.

Hrvatska je nakon četiri odigrane utakmice u kvalifikacijama stopostotna i s 12 bodova nalazi se na čelu skupine L. Isti broj bodova imaju i Česi, ali oni su odigrali jednu utakmicu više.

