HNL nikad slabiji? Gledatelji i izbornici s time se ne bi složili

"Velika četvorka“ se muči jer su loši, a ne zato što je ostatak lige dobar. Tako obično glasi argument svaki puta kada Dinamo, Hajduk, Osijek ili Rijeka poklekne protiv klubova iz donjeg doma. No stoji li taj argument?

Veliki napredak u kvaliteti

Hrvatski se klubovi često znaju mučiti u Europi. Posljednjih godina gledali smo ispadanja od klubova iz Azerbajdžana, Malte, Moldavije, a nije bilo lako ni protiv Iraca ili Gibraltaraca. No je li Hrvatska nogometna liga doista (toliko) loša? Hrvatska ima dva predstavnika u Europi – Dinamo i Rijeku, i oba imaju realne šanse proći skupinu. S druge strane, Varaždin je vrlo nesretno ispao u kvalifikacijama od portugalske Santa Clare, gdje je bio ravnopravan protivnik svih 180 minuta, dok je Hajduk zapeo u Albaniji protiv Dinama iz Tirane, povrh svega u susretu u kojem je više od pola sata igrao s igračem manje. Ti europski rezultati za mnoge su potvrda te teze, no dopustite da objasnim zašto bi to bilo pogrešno. HNL, naime, ima nikad jače momčadi iz „donjeg doma“. Dok su jači klubovi prije mogli biti nemotivirani i svejedno pobijediti, danas to više ne mogu. Momčadi poput Istre, predvođene španjolskim genijalcima Gonzalom Garcijom (koji je preuzeo Hajduk) i Oriolom Rierom, ili Vukovara kojeg vodi iskusni lisac Silvijo Čabraja, znaju kazniti pogreške i "zagristi kada nanjuše krv", a momčadi poput Lokomotive i Slaven Belupa s novim, talentiranim mladim trenerima nastavljaju gdje su njihovi mentori stali prošle sezone. Tu je sada i već iskusni Mario Carević koji, iako ima samo 43 godine, već više od tri godine radi u HNL-u, dok o treneru Varaždina Nikoli Šafariću više ne treba ni trošiti riječi. Bilo bi nepravedno ne spomenuti i Gorana Tomića, koji se ranije dokazao u Lokomotivi i Rijeci, ali nije imao sreće u Istri, te Gordona Schindelfelda, pod kojim je Vukovar, iako nije osvajao bodove, igrao vrlo atraktivan nogomet.

Uz rast kvalitete trenera raste i kvaliteta igrača. Prema Transfermarktovim podacima, od deset klubova u HNL-u seniorskog reprezentativca nema jedino Gorica. Najviše reprezentativaca imaju Hajduk i Rijeka – po sedam, zatim Dinamo i Osijek – po četiri. Dva reprezentativca imaju Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Vukovar, a jednog Varaždin, uz napomenu da u te brojke ne ulaze igrači poput Adriana Jagušića koji je na pretpozivu Zlatka Dalića. Dakle, cijeli je kadar bolji nego prije, a ako to pretvorimo u brojke, dobijemo sljedeće podatke: Varaždin je ove sezone „velikoj četvorci“ uzeo 12 bodova, Istra sedam, Slaven Belupo pet od mogućih 18. Treba dodati i da Varaždin igra sa svakim klubom iz velike četvorke redom te do sada nije niti jednom izgubio. Tako nakon remija s Osijekom i pobjede protiv Rijeke, u 14. kolu igra protiv Dinama na Maksimiru, prije nego što u 15. kolu gostuje na Poljudu. Lokomotiva je osvojila pet od mogućih 12 bodova, a Vukovar šest od mogućih 15. Najmanje bodova uzela je Gorica, „okinuvši“ jedino Dinamo – tako da ima tri od mogućih 15 bodova.

Bolna točka

Ondje gdje još ima najviše posla jest infrastruktura. „Oranica“ u Vinkovcima, na kojoj je Dinamo ostao bez Morisa Valinčića, ponovno postavlja pitanje zašto HNS nije dopustio Vukovarcima da igraju u Osijeku, svega 30 kilometara dalje. Maksimir, koji bi se napokon trebao srušiti, i danas predstavlja savršenu priliku za ruganje svaki put kada neka momčad gostuje protiv Dinama u Europi, dok je Gorica prvih šest kola morala igrati u gostima zbog obnove travnjaka. Ono što može veseliti jest povratak navijača na tribine. U prvih 13 kola ove sezone na tribinama se ukupno okupilo više od 410 tisuća navijača, s prosjekom od 6.379 gledatelja po utakmici. Primjera radi, prošle je sezone prosjek bio 5.731 gledatelj, a zanimljivo, ista je brojka bila i godinu ranije. U sezoni 2018./19. – posljednjoj prije pandemije koronavirusa – stadione su prosječno posjećivala 2.732 gledatelja po utakmici. Dakle, u samo sedam godina ta se brojka više nego udvostručila. Nema sumnje da bi bila i veća kada bi se, osim u travnjake, ulagalo i u tribine, kako bi se gledatelji kroz cijelu sezonu mogli u dostojnim uvjetima diviti našoj ligi. Na kraju krajeva, tko je prije deset godina mogao pomisliti da će utakmicu Istre i Slaven Belupa doći pogledati pet tisuća gledatelja – a upravo se to prošle sezone dogodilo. Još jedno polje u kojem HNL treba napredak su suci, no to je puno složenija tema koja iziskuje edukaciju, bolje uvjete za rad i strukturalnu potporu perspektivnim sucima (Patrik Kolarić, Ante Terzić, Mateo Erceg i drugima) nakon pogrešaka.

