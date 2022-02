Splitski Hajduk ozbiljna je priča u HNL-u, barem prema rosteru. U posljednjih 12 mjeseci na Poljud su dovedena petorica kapitalaca - Nikola i Lovre Kalinić, Marko Livaja, Danijel Subašić i Filip Krovinović, ali i dosta igrača koji se uklapaju u momčad...

Lukša Jakobušić: ' Klub je stabilan, dobar, zanimljiv, stekli smo respekt'

"Ovo nas niti malo financijski nije poremetilo. Možda vam je to čudno, ali ništa mi na Poljudu ne radimo stihijski, nego planski. Našli smo se s Nikolom prije godinu dana i došli do toga da je Kalinić sad tu s nama. Imali smo veliku želju za tim, a ni Kalinićeva nije bila upitna", kazao je danas na predstavljanju Nikole Kalinića u Splitu, predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić...

I Nikola Kalinić je sam mnoštvu novinara otkrio kako je još prije godinu dana znao da će se vratiti u Hajduk...

"Presretan sam što sam ovdje, što ću igrati pred svojim ljudima, u svom gradu i klubu"...

Jakobušić je svjestan kakvu klub sad prvu momčad ima, ali nekako se još ne usudi sam reći kako je Hajduk moćan...

"Neka drugi donose sud o tome. Klub je stabilan, dobar, zanimljiv i čini mi se da smo u zadnje vrijeme stekli respekt. Na gostovanjima se to vidi i osjeti. Točno se vidi da nas sada malo drugačije gledaju".

'Vidljiva je želja Hajduka za osvajanjem naslova'

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, brončani Vatreni Goran Vlaović, prati sva događanja u nogometu. Nekadašnji nogometaš Osijeka, Dinama, Padove, Valencije i Panathinaikosa naglašava kako nisu tu samo Dinamo i Hajduk, već da u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi ima još dva jaka kluba, a to su Osijek i Rijeka...

"Bit će to vrlo zanimljivo prvenstvo", govori nam Goran Vlaović...

"Ok, Hajduk je sad doveo dosta igrača, možda kao nikad do sad, praktički u jednoj godini, jednoj sezoni, pa su još pojačali priču u pauzi. Vidljiva je želja i namjera da se proba iskoristiti trenutno stanje, s obzirom na Dinamovo igranje u Europi, te osvojiti prvenstvo. Što će se dogoditi, teško to možemo znati. U dosadašnjim prvenstvima bi neke stvari već bile jasne u poretku, ali u ovom trenutku trebamo pričekati sljedeće dvoboje. S obzirom da svi igraju između sebe, bit će tu još dosta zanimljivih rezultata. U svakom slučaju, to je jako dobra stvar za hrvatski nogomet".

No, isto tako, Vlaović tvrdi kako je realno kazati kako je glavni favorit u prvenstvu onaj tko je u ovom trenutku vodeći na ljestvici, a to su prvaci države, zagrebački Plavi, s 5 bodova više od 4. Hajduka.

'Vjerujem da im je sad najveća šansa za uzeti titulu'

"S obzirom na trenutku situaciju, Dinamo je favorit. No, isto tako, činjenica je i ta da nije velika razlika, da nema velikog zaostatka ni za koga između ove tri momčadi. Svi još igraju između sebe, po dva puta, a Dinamo i Hajduk i tri puta. S obzirom na sve to, mislim da nema puno ljudi koji mogu predvidjeti kako će se rezultati kretati".

Vlaović nam naglašava kako on nije tu da ikog savjetuje, ali činjenica je, govori nam, kako je to na neki način nova momčad Hajduka, da ima dosta novih igrača i da se sve to treba uklopiti...

"To je Hajduku zapravo najveći minus. Međutim, to su nogometaši koji su kvalitetni, prokušani, proslavljeni, već na neki način. To su iskusni nogometaši koji su igrali vani u jakim euro ligama. Sigurno da oni mogu doprinijeti da Hajduk bude jak. E sad, koliko god im je to jedan minus, s druge strane je najrealnija zapravo ova godina, sa željom da budu prvaci. Realno su to ipak igrači već malo i u godinama, na neki način ta euforija koja je sad nastala u Splitu, može ih nositi neko vrijeme. Bojim se da bi im se to sve moglo razbiti od glavu, ako već ove godine ne bude nikakvih rezultata, ako ne uzmu naslov. Sve to, znate, može biti dvosjekli mač".

Goran Vlaović detaljnije je ušao u genezu i objasnio nam kako više očekuje da će Hajduk ove godine uhvatiti nekakvu titulu, s obzirom da su i u polufinalu kupa Hrvatske i u vrhu tablice.

"Mislim da bi se to moglo dogoditi, jer svjedoci smo često da, kad se ovako puno igrača dovede, nije to lako sve iskontrolirati, znate... Puno je tu ega, puno je tu nogometaša koji su prošli veliku scenu, europsku, da bi se sad možda morali podređivati momčadi, potencijalno nekim novim mladima. Sve je to dosta komplicirano i niti malo jednostavno uglazbiti. Vjerujem da im je sad najveća šansa za uzeti titulu".

'Momčad je najbitnija, ne tandemi'

Također, počela se povlačiti i paralela Oršić - Petković vs Livaja - Kalinić, tko je bolji tandem? Ako bi ih uspoređivali, onda treba uzeti u obzir jednu bitnu stvar, da to je da su Petković i Oršić već uigrani, da se poznaju jer duže vremena igraju zajedno. Oni su već dokazana priča. A kad se radi o Livaji i Kaliniću, njihovo zajedničko funkcioniranje u momčadi, nadopunjavanje, je zasad pod upitnikom i tek treba vidjeti na što će to izgledati, te koliko će vremena biti potrebno. No, Vlaović za ovu usporedbu govori:

"Ma to su novinarske fore i golicanje mašte navijačima. Svatko tko je u nogometu će jednako razmišljati. U nogometu ne pobjeđuju tandemi, nego momčad, a momčad mora biti strukturirana i kvalitetna, kao i izbalansirana, da bi ti napadački tandemi bili efikasni. Ne bih to ni uspoređivao, svi nogometaši su sami po sebi vrlo kvalitetni, dokazani. Ok, dečki iz Dinama nisu možda toliko vani, Livaja i Kalinić su igrači koji su već vani odigrali značajne role. Svi su na neki način bivši i sadašnji hrvatski nogometni reprezentativci. Tko će biti bolji, ne ovisi samo o navedenim, nego i o ostatku momčadi".

Sanjari se sad i o Ivanu Perišiću na Poljudu, o velikoj trojki Livaja - Perišić - Kalinić. Vlaović zaključuje kako bi svakako tada momčad Hajduka bila nakrcana velikim imenima i legitiman kandidat za osvajanje HNL-a...

'Dolazak Perišića u Hajduk bila bi velika stvar za hrvatski nogomet'

"Ma tu nema nikakve dvojbe ni sumnje u jednom, ako bi se takvo nešto dogodilo... Sve su to fenomenalni igrači, a pričati o Perišiću je uopće i nepotrebno, kakva je to klasa i igrač, što je sve u životu prošao, za koga je sve igrao, jedan je od naših najboljih reprezentativaca konstantno, neću reći deset godina, ali nije ni daleko od desetak godina. Bila bi to velika stvar i za hrvatski nogomet", završio je Goran Vlaović.