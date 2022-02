Splitsko dite Nikola Kalinić vratilo se u Hajduk nakon 13 godina i dalo totalnu jačinu momčadi i Marku Livaji, koji je trenutno najbolji nogometaš HNL-a. Mnogi se pitaju; je li 2022. godina Hajduka? Slavni bivši nogometaš Bijelih Ivica Šurjak tvrdi:

'Hajduk igra dobro i već ove sezone može uzeti prvenstvo i Kup'

"U svakom slučaju je 2022. godina Hajduka. I u HNL i u Kupu", govori nam Ivica Šurjak i naglašava kako Hajduk već ove sezone sigurno može osvojiti prvenstvo i Kup, bez obzira što je splitska momčad trenutno 4. sa 41 bodem, pet iza vodećeg Dinama.

"Ne znam što će biti s Dinamom, sad pričamo o Hajduku. Dosta toga u momčadi već sad sijelo na svoje mjesto. Bijeli igraju dobro i po meni su favoriti ovog prvenstva. Hajduk je jak, Hajduk je moćan i očekujem puno".

Sad nakon Kalinića, nekako se zaziva Ivan Perišić. Ivica Šurjak o tom snu svih navijača Hajduka kaže:

'Dolazak još i Ivana Perišića bi bilo nešto nevjerojatno'

"Ako je to moguće, to bilo fantastično, nešto nevjerojatno, jedan Bijeli san. U Splitu vam po tome pitanju ništa posebno nije u zraku, jer se stalno osjeća ljubav prema Hajduku. Navijači, čitav grad i regija stoje uz klub. To je najvažnije. Jasno da je euforija veća nego prije, ali cilj je isti: Da Hajduk bude jak i da već ovu godinu postane prvak", završio je Ivica Šurjak.