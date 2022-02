Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Kalinić (34) novi je član Hajduka, a u utorak je na službenoj medijskoj konferenciji predstavljen na Poljudu i potpisao je ugovor. Kalinić je Hajdukovo dijete, prošao je sve uzrasne kategorije splitskog kluba, a za prvu momčad "Bijelih" odigrao je 79 službenih utakmica te je pri tom zabio 44 gola.

Prvi je riječ uzeo predsjednik Lukša Jakobušić.

"Našli smo se prije godinu dana, odmah smo kliknuli, ali nismo se uspjeli dogovoriti do ovoga ljeta jer je on bio igrač Verone. Ovoga ljeta smo se dogovorili da i on je sada s nama. I on i mi smo imali veliku želju, ali nešto se pitalo i Veronu, a sada im se zahvaljujem jer su pustili Kalinića. Morao se odreći i Kalinić nečega i njemu hvala. Nikola je ključan u svim tim relacijama i uvijek ga je vodilo srce", rekao je Jakobušić.

Zatim je riječ dobio Mindaugas Nikoličius sportski direktor Hajduka.

"Odradili smo dobar prijelazni rok, doveli smo Ferra, Grgića, Kalinića, Mikanovića i ne mogu reći da su ovo zadnji transferi, možda se dogodi još koji do kraja prijelaznog roka", rekao je sportski direktor.

'Jesmo li se zadužili?'

Zatim je krenuo Kalinić.

"Neizmjerno sam sretan što sam se vratio u klub. Slabo sam spavao, samo mi je u glavi Hajduk i utakmica sa Slaven Belupom. Sretan sam što sam ponovo u bijelom dresu", rekao je kratko Kalinić i zatim je potpisao ugovor.

Zatim su krenula pitanja novinara.

"Ne pričamo o novcima, znam da vas to sve zanima. Imam dva odgovora, jesmo li se zadužili nismo, jesmo li uzeli kredit nismo. Povećali smo vrijednost ekipe s 19 na 40 milijuna. Nikola se morao dosta toga odreći da dođe ovdje, a sve ovo ostalo neka ostane u zraku", rekao je Jakobušić.

"Nikad se ne zna što se može dogoditi, mogu neki igrači i otići, svaki dan radimo nešto", rekao je Nikoličius.

Kako će funkiconirat s Livajom. "Vrijeme će pokazat hoćemo li funkcionirat, Marko je velik igrač za Hajduk i nadam se da ću ja moći pomoć. Ja sam odlučio davno da ću se vratiti, ima godinu dana da smo se našli i dogovorili sve u Veroni, ali odlučilo smo čekati pravi momenat i to je sada. Drago mi je da ću biti dio ovog Hajduka koji je dobar i bez mene", rekao je Kalinić.

Govorio je zatim o odnosu s Igorom Tudorom koji mu je bio trener u Veroni.

"Imao sam odličan odnos s Tudorom, družili smo se i izvan terena. On je puno pomogao i na kraju krajeva rekao da mogu ići. Želim mu se zahvaliti. Rekao mi je da poštuje moju odluku, da mi neće stvarati probleme i da se on vraćao u Hajduk i da zna što je to. Hvala mu na tome. Što se Hajduka tiče, stvorila se ekipa s dobrim igračima. Želim biti dio nje, pomoći i ako Bog da da ostvarimo ciljeve. Podrazumijeva se borba za prvo mjesto i finale kupa", rekao je Kalinić.

Stiže li Perišić?

Je li se čuo s Perišićem, stiže li u Hajduk?

"Baš me sinoć zvao Perišić. Neću vam ništa otkriti, rekao sam mu da je sve na njemu, kao što je sve bilo i na meni. Ne želim skupljati poene na tome koliko sam se odrekao i čega sam se odrekao. Želim ih skupljati na terenu, a nadam se da ćemo ondje biti dobri", rekao je Kalinić.

"Igrao sam protiv Juventusa, a mislio sam na Slaven Belupo. Možda je vama malo čudno, ali ja sam zaista mislio o toj utakmici. Drugačije je igrati tu, na Poljudu. Ja sam spreman. Tu su mi rodbina, prijatelji, moji ljudi, moj grad i klub. Nadam se pobjedi u nedjelju", nadovezao se Kalinić.

Kakvo je stanje s financijama u klubu?

Zatim je Jakobušić komentirao financije. "Ovo nas niti malo financijski nije poremetilo. Možda vam je to čudno, ali ništa ne radimo stihijski. Našli smo se s Nikolom prije godinu dana. Ne radimo stihijski, nego planski. Digli smo vrijednost u igračima, ali ne u imovini, to su nam otežavajuće okolnosti. Kako žongliramo? Snalazimo se. Ako kažemo da nemamo novaca, a nemamo ih, ali ako to potenciramo, ne možemo dovesti igrače. Sve obveze izvršavamo na vrijeme. Za tri dana je plaća za protekli mjesec. Sve brine odakle nam novci! Ne krademo, to je sigurno! Mi smo dioničko društvo, imamo skupštine u travnju i kolovozu. Zašto posuđujemo? Netko u kafiću kaže to pa to postane istina. Ovo je sve nakaradno. Malo smo umorni od toga, više to nije ni fora. Niti je zanimljivo demantirati. Uprava, NO, Skupština, strategija, nje se držimo… Strukturirani smo. Pogledajte što smo izjavljivali u godinu dana pa ćete vidjeti kako se ponašamo. Stečaj? Nema ga već 111 godina pa ga neće ni biti. Ovo nije biznis, ovo je sport. Kad idete na nešto, kao što u sportu idete na rezultat, trebaju vam novci. Ako je biznis, onda se gleda zarada. Mi smo fokusirani na stvaranje jakog Hajduka. Bilo bi lakše s novcima, ali kad ih nema, onda je jedino predsjednik kriv. To je tako i to je normalno", rekao je predsjednik kluba.

"Pokušavamo sakriti svoje nedostatke. Četiri kluba, četiri stila vođenja, četiri filozofije bore se za naslov. Netko će biti u pravu. Možda je rano za nas da još budemo u pravu, možda će biti dogodine. Pokušajte vi dovesti Kalinića, neka ga dovedu Turci… Nama treba emocija, karakter, da je do novca, Nikola sigurno ne bi došao ovdje. Nikola se mora uklopiti u ovo naše, a znate što mu se nudi drugdje. Kad ideš po trofej, ideš s igračima koji su gladni trofeja. Vidite da nije spavao 10 dana. Naravno da mu je trofej dio plana, plan je to i meni. Čekamo ga 17 godina. Prosjek naših navijača je toliki, koliko su oni imali godina kad smo zadnji put osvojili titulu", veli Jakobušić.

"Klub je stabilan, dobar, zanimljiv i čini mi se da smo u zadnje vrijeme stekli respekt. Na gostovanjima se to vidi i osjeti. Točno se vidi da nas sada malo drugačije gledaju. Čistimo svlačionice. Cijelo vrijeme smo četvrti. Što god radimo, opet smo četvrti. I ništa nismo napravili i realnije je da ne napravimo nego da napravimo. To je proces. I sad je za klub najveći izazov u sljedeća 4 mjeseca. Nikola će sada dati možda još jedan intervju i mora se uklopiti dole. Nije pitanje da li ćemo nešto osvojiti, pitanje je da li će Nikola biti s nama kad to osvojimo. On mora biti zahvalan nama što je došao kod nas. Naravno da smo i mi njemu zahvalni, ali tako to treba gledati. Ovaj ugovor je na godinu i pol, nismo to ni rekli. Ali ćemo u 5. mjesecu vidjeti je li to dovoljno dobro i za njega i za nas. S takvim igračima idete po trofeje. Da je njemu prioritet novac, ostao bi tamo. Grgić se isto odrekao puno toga, trebao je doći u 6. mjesecu. O Ferru bi mogli imati posebnu pressicu koliko su trajali pregovori. Ovo je prava energija", zaključio je.

Kalinić o reprezentaciji

Zatim je novinar upitao Kalinića o reprezentaciji i izbacivanju iz selekcije 2018. godine usred Svjetskog prvenstva. Kalinić nije htio odgovoriti na to pitanje, ali je rekao sljedeće.

"Reprezentacija igra dobro, želim im svu sreću i čestitam im na plasmanu u Katar. Neka samo tako nastave. Forma? Sada imam tremu, ne razmišljam o ničemu, a sada je prošlo i dosta godina… Vidjet ćemo, ja mislim da sam u dobroj formi, zadnjih par godina sam stvarno trenirao jako. Imao sam neke ozljede, ali mislim da sam i psihički i fizički spreman za sve. Mislim da sam puno bolji igrač sada nego onda, ali vidjet ćemo kako će to izgledati", rekao je Kalinić.