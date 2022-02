Hakduk je u utorak u podne na konferenciji za medije predstavio možda i najzvučnije ovosezonsko pojačanje, hrvatskog centarfora, Nikolu Kalinića. Kalinić se vratio u svoj klub nakon 12 godina igranja po velikim europskim klubovima, a najavio je napad na trofeje.

Uz njega su na press konferenciji sudjelovali i sportski direktor Mindaugas Nikoličius te predsjednik Lukša Jakobušić koji je ovim putem komentirao financijsko stanje u klubu, odnosno, kako točno Hajduk uspijeva dovesti ovako velike igrače. Poznato je već da se igrači po dolasku u Hajduk odriču goleme plaće koju bi mogli dobiti negdje drugdje, a isto je i u slučaju Kalinića, no sada Jakobušić malo detaljnije govori o tome.

"Ne pričamo o novcima, znam da vas to sve zanima. Imam dva odgovora, jesmo li se zadužili nismo, jesmo li uzeli kredit nismo. Povećali smo vrijednost ekipe s 19 na 40 milijuna. Nikola se morao dosta toga odreći da dođe ovdje, a sve ovo ostalo neka ostane u zraku", rekao je Jakobušić.

'Mi ne krademo'

Nakon toga se raspričao o tome kako Hajduk pridobiva igrače da dođu i koliko tako skupa pojačanja utječu na njihov budžet.

"Ovo nas niti malo financijski nije poremetilo. Možda vam je to čudno, ali ništa ne radimo stihijski. Našli smo se s Nikolom prije godinu dana. Ne radimo stihijski, nego planski. Digli smo vrijednost u igračima, ali ne u imovini, to su nam otežavajuće okolnosti. Kako žongliramo? Snalazimo se. Ako kažemo da nemamo novaca, a nemamo ih, ali ako to potenciramo, ne možemo dovesti igrače. Sve obveze izvršavamo na vrijeme. Za tri dana je plaća za protekli mjesec. Sve brine odakle nam novci! Ne krademo, to je sigurno! Mi smo dioničko društvo, imamo skupštine u travnju i kolovozu. Zašto posuđujemo? Netko u kafiću kaže to pa to postane istina. Ovo je sve nakaradno. Malo smo umorni od toga, više to nije ni fora. Niti je zanimljivo demantirati. Uprava, NO, Skupština, strategija, nje se držimo", kazao je Jakobušić gotovo u jednom dahu i zatim nastavio.

"Strukturirani smo. Pogledajte što smo izjavljivali u godinu dana pa ćete vidjeti kako se ponašamo. Stečaj? Nema ga već 111 godina pa ga neće ni biti. Ovo nije biznis, ovo je sport. Kad idete na nešto, kao što u sportu idete na rezultat, trebaju vam novci. Ako je biznis, onda se gleda zarada. Mi smo fokusirani na stvaranje jakog Hajduka. Bilo bi lakše s novcima, ali kad ih nema, onda je jedino predsjednik kriv. To je tako i to je normalno", rekao je predsjednik kluba.

'Oni su gladni trofeja'

U istom je tonu nastavio i dalje s monologom.

"Pokušavamo sakriti svoje nedostatke. Četiri kluba, četiri stila vođenja, četiri filozofije bore se za naslov. Netko će biti u pravu. Možda je rano za nas da još budemo u pravu, možda će biti dogodine. Pokušajte vi dovesti Kalinića, neka ga dovedu Turci… Nama treba emocija, karakter, da je do novca, Nikola sigurno ne bi došao ovdje. Nikola se mora uklopiti u ovo naše, a znate što mu se nudi drugdje. Kad ideš po trofej, ideš s igračima koji su gladni trofeja. Vidite da nije spavao 10 dana. Naravno da mu je trofej dio plana, plan je to i meni. Čekamo ga 17 godina. Prosjek naših navijača je toliki, koliko su oni imali godina kad smo zadnji put osvojili titulu", veli Jakobušić.

"Klub je stabilan, dobar, zanimljiv i čini mi se da smo u zadnje vrijeme stekli respekt. Na gostovanjima se to vidi i osjeti. Točno se vidi da nas sada malo drugačije gledaju. Čistimo svlačionice. Cijelo vrijeme smo četvrti. Što god radimo, opet smo četvrti. I ništa nismo napravili i realnije je da ne napravimo nego da napravimo. To je proces. I sad je za klub najveći izazov u sljedeća 4 mjeseca. Nikola će sada dati možda još jedan intervju i mora se uklopiti dole. Nije pitanje da li ćemo nešto osvojiti, pitanje je da li će Nikola biti s nama kad to osvojimo. On mora biti zahvalan nama što je došao kod nas. Naravno da smo i mi njemu zahvalni, ali tako to treba gledati. Ovaj ugovor je na godinu i pol, nismo to ni rekli. Ali ćemo u 5. mjesecu vidjeti je li to dovoljno dobro i za njega i za nas. S takvim igračima idete po trofeje. Da je njemu prioritet novac, ostao bi tamo. Grgić se isto odrekao puno toga, trebao je doći u 6. mjesecu. O Ferru bi mogli imati posebnu pressicu koliko su trajali pregovori. Ovo je prava energija", zaključio je predsjednik kluba.