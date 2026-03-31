Legendarni bosanskohercegovački igrač najavio dvoboj s Italijom

Bosna i Hercegovina danas u 20:45 u Zenici protiv Italije igra odlučujuću utakmicu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Gosti u ovaj susret ulaze kao veliki favoriti, a gotovo nitko ne vidi Zmajeve kao pobjednike. Nitko osim Hasana Salihamidžića. Legendarni 'Braco' je u gostovanju kod komentatora Sabahudina Topalbećirevića istaknuo kako mu je dosta pobjeda od 2-1.

"Meni je dosta 2-1 kao i 1996. godine, ali da bude 2-0 do sudačke nadoknade", uz osmijeh je rekao legendarni Braco, koji je istaknuo da je već pripremio slavlje u svom domu.

"Sutra imam goste. Dolaze mi prijatelji, gledamo utakmicu. Nadam se da ćemo sutra slaviti", poručio je legendarni Salihamidžić, iz kojeg Bosna i Hercegovina jednostavno nikad ne može izaći, iako je trpio brojne nepravde i uvrede, pa i od samih navijača.

Komentirao je i rad Sergeja Barbareza te istaknuo kako je vrlo zadovoljan obavljenim poslom.

"Meni je napokon drago da je izbornik jedan od nas, iz naše generacije, koji je živio reprezentaciju. Nakon svih trenera koji su radili svoj posao, napokon je jedan bosanskohercegovački igrač izbornik. Okupio je dobre momke, dobar spoj, vuče dobre poteze. Čestitam mu na onome što je dosad napravio. Svi trebamo biti zadovoljni dobrim poslom. Ova reprezentacija ima dobru budućnost s ovim izbornikom. Pronašao je način kako voditi našu reprezentaciju, pronašao je svoje mjesto u Savezu, što nije jednostavno. Čestitam mu, ja sam zadovoljan", prenosi Salihamidžićeve riječi SportSport.

Proslavljeni Braco za nacionalnu momčad Bosne i Hercegovine debitirao je davne 1996. godine, a za Zmajeve je odigrao 42 utakmice.

