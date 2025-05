Bijes u Barceloni, nema koga nisu okrivili za ispadanje iz Lige prvaka: 'Nije fer, a suci...'

Trener Barcelone Hansi Flick je nakon ispadanja u polufinalu Lige prvaka izrazio razočaranje rezultatom i pojedinim sudačkim odlukama, ali je čestitao Interu na plasmanu u finale.

"Toliko smo uložili u ovu utakmicu...i sada smo svi jako razočarani. Neke situacije koje su bile 50-50, sve su otišle u korist Intera. Konačan rezultat nije fer i neke sudačke odluke koje su bile vrlo dobre nisu išle nama na ruku. No, tako to ide, takav je nogomet", kazao je Flick.

Novinare je zanimalo koje odluke poljskog suca Szymona Marciniaka smatra spornim. "Ono što sam mu imao za reći, kazao sam mu nakon utakmice. Više ne želim govoriti o tome, jer bi to bi bilo nepravedno prema mojim igračima, koji su pružili odličnu partiju", dodao je trener Barce.

Inter je, kao i prije tjedan dana u Barceloni, vodio 2-0, a strijelci su bili Lautaro Martinez (21) i Hakan Calhanoglu (45-11m). No, gosti su u drugom poluvremenu preokrenuli rezultat golovima Erica Garcije (54), Danija Olma (60) i Raphinhe (88). Kada se već činilo kako će Barca slaviti, Inter je u trećoj minuti nadoknade izjednačio golom 37-godišnjeg stopera Francesca Acerbija, kojemu je to bio prvi pogodak u Ligi prvaka. U produžetku talijanski je sastav stigao do pobjede u 99. minuti golom Davida Fratessija, koji je u igru ušao u 80. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Večeras su Interovi napadači bili odlični, dobro su primali lopte okrenuti leđima i potom razigravali suigrače. Tako je to u nogometu, ne možeš uvijek pobjeđivati. Imamo mladu momčad i morat ćemo biti bolji u svima fazama igre, i u obrani i u napadu. Moramo se pomiriti s ovime, za nekoliko dana nas očekuje nova utakmica. Inter je odigrao odličnu utakmicu i želim im sreću u finalu, a mi ćemo se vratiti iduće sezone", zaključio je Flick. "Blaugrana" u nedjelju, 11. svibnja, ugošćuje Real Madrid u 35. kolu španjolskog prvenstva. Četiri kola prije kraja La Lige vodeća Barcelona ima četiri boda više od Reala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trener Simone Inzaghi je po drugi puta u posljednje tri sezone odveo "Nerazzurre" u finale Lige prvaka. Talijanski mediji ocijenili su to kao fantastičan rezultat, budući da je Inter od svih četvrtfinalista ove sezone imao najmanji proračun. Prije dvije godine Inter je u Istanbulu izgubio od Manchester Cityja sa 0-1. To je Interu sedmo finale, a do sada je slavio tri puta (1964, 1965, 2010).

"Rekao sam igračima da moraju vjerovati da možemo limitirati Barcelonu, iako je to teško učiniti. Trebalo nam je super izdanje naše ekipe i moram pohvaliti svoje igrače koji su odigrali dvije fantastične utakmice. Svi su dali svoj maksimum, to važi i za one koji su ušli u igru s klupe za pričuve. Lautaro Martinez, Dumfries i Frattesi nisu bili sto posto fit, pa smo morali pokazati veliko srce da bi svladali prepreke. Želim pohvaliti Barcelonu koja je doista jak protivnik", izjavio je Inzaghi.

U obje polufinalne utakmice blistao je Barcin tinejdžer 17-godišnji Lamine Yamal, ali treneru "Nerazzurra" zapeo je za oko još jedan protivnički nogometaš: "Svoje igrače ne bih mijenjao za ikoga na svijetu. S pravom se puno priča o Yamalu, ali ja sam uočio još jednog izvanrednog nogometaša, a to je Frenkie de Jong, koji me je impresionirao o oba susreta. De Jong ima odličan tajming, presjecao je naše napade i pravovremeno je razigravao suigrače, bio je fenomenalan".

U srijedu u drugom polufinalu Lige prvaka PSG na Parku prinčeva dočekuje Arsenal, kojeg je prije tjedan dana pobijedio sa 1-0. Finale je na rasporedu 31. svibnja u minhenskoj Allianz Areni.

POGLEDAJTE VIDEO. Potpuni kaos pred sam kraj prvenstva: Šibenik bi protiv Rijeke mogao startati s juniorskom momčadi

Tekst se nastavlja ispod oglasa