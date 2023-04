Juniori splitskog Hajduka u ponedjeljak do 18 sati u Ženevi u finalu igraju s nizozemskim AZ Aalkmarom za trofej pobjednika juniorske Lige prvaka.

Sedmi različiti pobjednik u devetoj sezoni ovog natjecanja je zagarantiran jer niti jedna momčad iz Nizozemske ili Hrvatske nije do sada stigla do finala. Hajduk je prva hrvatska momčad koja je stigla do odlučujuće utakmice bilo kojeg velikog UEFA-inog klupskog natjecanja, budući da Kup velesajamskih gradova, kojeg je Dinamo osvojio 1967, nije bio pod ingerencijom UEFA-e.

Nadalje, obje su momčadi prošle do finala kroz "put nacionalnih prvaka", te je prvi puta da su u finalu dva takva kluba. Salzburg je osvojio 2016./17., a Chelsea je bio viceprvak dvije godine kasnije.

Svaka od finalnih uzdanica uključila je nekoliko velikih imena na svom putu do završnice. U prvom kolu je AZ Alkmaar s ukupnih 6-1 izbacio irski Shamrock Roverse. Zatim je na penale prošao i Crvenu zvezdu. U iduća tri susreta svladali su zvučne protivnike deklasirali s ukupnom gol-razlikom 12-0. Prvo su kod kuće s 5-0 u play-offu pobijedili njemački Eintracht, a zatim su se na sličan način obračunali sa španjolskim gigantima, u osmini finala s Barcelonom (3-0) te u četvrtfinalu Real Madridom (4-0). Do finala su došli svladavši Sporting na penale.

Hajduk je pobijedio Šahtar, Manchester City i slavio u Dortmundu na jedanaesterce prije svoje 3-1 polufinalne pobjede protiv AC Milana pred 7.597 gledatelja u kojoj su dominirali njihovi navijači i kojih će se u ponedjeljak sigurno vratiti u velikom broju.

Zapravo, Hajduk nikada nije izgubio više od 90 minuta u bilo kojoj od svojih 13 utakmica Lige prvaka otkad je debitirao prošle sezone, kada je u play-offu izgubio na jedanaesterce protiv Atlética.

'Nemamo se čega bojati'

"AZ je dobra momčad, ali ćemo im se suprotstaviti i ostaviti srce na ternu. Sjajan je osjećaj biti prva hrvatska momčad koja je stigla do velikog UEFA-inog klupskog finala. Zaslužili smo to za sav posao koji smo obavili ove sezone, tako da idemo na naslov", kazao je veznjak Hajduka Rokas Pukštas.

"Svi smo izuzetno ponosni na ovo postignuće, što smo učinili da svi u klubu budu ponosni na nas i što tako pozitivno predstavljamo Hajduk na europskoj nogometnoj sceni.

"AZ je sjajna momčad. Pokazali su to postigavši četiri gola protiv Reala, što nije mali uspjeh. Prošli su kroz jedanaesterce i to im sigurno daje poticaj na samopouzdanju, ali i mi smo također izbacili neka velika imena. Nemamo se čega bojati, idemo na pobjedu da osvojimo taj trofej", kazao je Marko Capan.

AZ je stigao do osmine finala prije godinu dana, kada je Juventus slavio na penale, ali nizozemska ekipa je ove sezone izgledala vrhunski, u nizu paralelnom sa svojim seniorima u UEFA Europskoj konferencijskoj ligi.

Tako je Wouter Goes bio je neiskorištena zamjena u četvrtak u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske konferencijske lige protiv Anderlechta, zatim je odletio u Ženevu kako bi bio kapetan momčadi protiv Sportinga, a obje utakmice dobivene su na jedanaesterce.

Najbolji strijelac AZ-a Mexx Meerdink realizirao je pobjednički penal za seniorsku momčad i očekuje se da će igrati u ponedjeljak.

"Mnogo je navijača došlo podržati Hajduk u polufinalu. Vjerujem da su oni težak protivnik. Ali ako mi samo radimo svoje, sve će uspjeti. Protunapad je snaga Hajduka. Oni igraju s tvrdom obranom i AC Milan to nije uspio proći", kazao je Lewis Schouten, vezni igrač AZ-a, dok je Wouter Goes kazao:

"Hajduk je fizički vrlo jak i njihove jake strane su udarci iz daljine i protunapadi. Gledat ćemo da dobijemo prednost u igri, a to je nešto u čemu smo dobri. Bit će više pritiska, naravno, ali bit će to i potpuno druga utakmica od polufinala. Sporting je, na primjer, pritisnuo jako visoko, a mislim da će Hajduk igrati dublje. Pokušat će iskoristiti naše pogreške, tako da ćemo morati biti više usredotočeni kada imamo loptu i pokušati zadržati posjed. Mislim da će to biti prava borba".

Gdje gledati?

Uz prijenos na ArenaSportu 1, utakmicu možete gledati na još dva načina, a oba su prijenosi na internetu.

Prijenos je na UEFA-inoj web stranici, na UEFA TV-u, uz engleski komentar, a utakmicu će prenositi i prenositi i Hajduk Digital TV, uz javljanja iz Ženeve te analizu nakon utakmice.