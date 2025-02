Igor Pamić dao je veći intervju portalu Net.hr uoči nedjeljnog derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru (15.00). u kojem se dotaknuo svih Dinamovih problema, istaknuo i najveći trenutni problem Dinama, prema njemu, secirao Fabija Cannavara, nedostatak sistematizacije u igri, sportsku politiku kluba, spomenuo i prednosti Hajduka u ovom srazu, ali i specifičnost derbija, između ostalog. U drugom dijelu intervjua Div iz Žminja priča o Bad Blue Boysima koje kao navijačku grupu iznimno cijeni.

Prošle sezone u SuperSport HNL-u dao je zanimljiv intervju na temu Boysa koji je odjeknuo među Boysima. Bad Blue Boysi fasciniraju sa strpljenjem koje imaju prema Dinamu u ovim turbulentnim vremenima ili, bolje rečeno, kojeg su imali, jer scene s Rujevice prošle nedjelje pokazuju da je strpljenju Boysa lagano došao kraj.

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL Došao je kapetan Arijan Ademi do kaveza s Bad Blue Boysima.

"Ja sam svoje mišljenje o Bad Blue Boysima rekao i svi znaju što mislim o toj grupi ljudi. Prošlu godinu sam to vama rekao i držim da su Bad Blue Boysi najzaslužniji što je Dinamo osvojio naslov prvaka jer nisu Dinamu dali da potone. U najtežim trenucima nisu dizali paniku, nisu zviždali, vrijeđali igrače, radili im pritisak, samo su bili orijentirani na podršku klubu, bespogovornu. Mi koji smo prošli i koji smo bili direktno unutra znamo koliko je podrška navijača bitna, pogotovo kad te ne ide. To se Dinamu dogodilo na svu sreću prošle sezone."

Foto: Nel Pavletić/PIXSELL Igrači Dinama su dobili jezikovu juhu od onih kojima je Dinamo svetinja. Jasno i zašto, sasvim opravdano.

Bez navijača nema nogometa, rekao je Pamić...

"To je jedina istina i onda u ovom momentu osobno smatram tu kulturu i taj način pristupa Dinamu od strane Boysa, ljubavi prema klubu koju oni imaju, što su sve ti dečki prošli za taj klub, kakve bitke su vodili tijekom povijesti i protiv koga, kako Boysi navijaju za Dinamo što su BBB-ovci prezentirali, pogotovo zadnju godinu i navijački mentalitet koji imaju, faktički kod navijačkih skupina su promijenili upravo Boysi mentalitet. Uvjeren sam da Boysi ne bi ovako reagirali da Dinamo nije izgubio 4-0. Rezultat 4-0 pokazuje, što smo već u razgovoru spomenuli, nije rezultat kvalitete ili nekvalitete, nego rezultat katastrofalnog pristupa. Je li to pristup kluba, trenera, igrača, Dinamo je izgubio od Rijeke 4-0 što se Dinamu ne može i ne smije događati. Razumijem ljutnju navijača i zato sam i rekao - očekujem reakciju igrača koja uopće nije sporna, da se takvo što više ne ponovi. Teško je više dobiti svakog, a kamoli Rijeku u utakmici bez pravog pristupa."

Foto: Nel Pavlatić/PIXSELL Fabio Cannavaro poslao je igrače pred tribinu Boysa.

A tu, tvrdi Pamić, ključnu ulogu ima trener...

"Fabio Cannavaro je pokazao da ne zna odabrati igrače koji mogu odgovoriti zahtjevima neke utakmice, što sam se i ja bojao kad je on dolazio u Dinamo, jer ipak dolazi u specifičnu državu, u specifičnu ligu, a isto tako Dinamo je morao razmišljati o karakteru i vrijednosti kluba kad je dovodio određene igrače. Ovo nije za******ija, Dinamo je veliki klub. Na kraju krajeva, oni to trebaju prezentirati, ne samo na utakmici nego i na treningu. Jak pristup mora biti do kraja prvenstva želi li Dinamo, a može zašto ne, uloviti Rijeku i Hajduk. Dinamu treba bolji pristup, neka slušaju ljubav i emociju navijača, neka tim igračima to bude zvijezda vodilja", zaključio je Igor Pamić.

