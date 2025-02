Dinamo i Hajduk igraju najiščekivaniji i najspecifičniji derbi (nedjelja - 15.00, Maksimir) u posljednjih 15-20 godina. To je biti li ne biti utakmica za Dinamo, a možda i za trenera zagrebačkih plavih Fabija Cannavara. Jasno je da Dinamu igra samo pobjeda, sve ostalo razbuktalo bi plamen u Maksimiru koju bi bilo jako teško ugasiti.

U međuvremenu sva tri vodeća kluba igraju utakmice četvrtfinala Kupa i ti će rezultati utjecati na opću klimu oko klubova koji se bore za prvaka, najviše oko Dinama. Ne treba odveć pojašnjavati što bi za Plave i njihova trenera Cannavara značio eventualni posrtaj protiv Osijeka i u kakvoj atmosferi bi se dočekao derbi s Hajdukom.

Kao što se moglo i predvidjeti, Talijan je nakon brodoloma Plavih na Rujevici pod udarom kritika, dok je Đalovićeva Rijeka dobila orkanski vjetar u leđa ili barem snažan zamašnjak koji bi ju mogao iznijeti do samoga kraja, a to znači do drugog naslova prvaka. Hajduku je drago zbog situacije u kojoj se nalazi Dinamo i što su na +6 u odnosu na rivala.

Do kraja SuperSport HNL-a je još puno 13 kola, 39 bodova je u igri. Dinamo se još ima šanse izvući...

"Svakako da imaju, puno je tu bodova i tu uopće nema spora. Stalno se ponavljamo što je i točno, samo to još nije potvrđeno na terenu. Dinamo ima sigurno, tu se svi slažemo, ima najkvalitetnii kadar, ali jednostavno puno je tu loših odluka", kazao je u razgovoru za Net.hr Igor Pamić, bivši igrač Dinama i reprezentativac Hrvatske, danas trener Karlovca.

Čijih loših odluka?

"To sad možemo konstatirati, ne znam kad je Dinamo zadnji put promijenio tri trenera u sezoni, ljudi koji su vodili sportsku politiku kluba ili koji ju vode ne rade svoj posao kako treba i tu je situacija jasna. Što se tiče derbija, itekako Dinamo može dobiti Hajduk, zašto ne, ali mora pružiti puno više nego dosad, pogotovo u odabiru igrača i sustavu. Držim da bi trener, bez obzira i ne volim što ću ovo reći jer nisam pobornik kritiziranja kolega i struke, ne volim govoriti protiv kolega, ali vidi se da stalno miksa, da nije našao jednu standardnost i tu je najveći trenutni problem Dinama. Derbi je iz jednog kuta specifična utakmica, možda najspecifičnija u zadnjih 15-20 godina, a to je da Dinamo ulazi u derbi s toliko bodova manje. Takve situacije odavno nije bilo i tu me strahovito zanima taj mentalni sklop, gard, prvenstveno igrača Dinama. Oni su ti koji će igrati, moraju spustiti ručnu, dignuti gas, normalno ispoštivati taktičke odluke trenera, vidjet ćemo kakve će biti, ne znamo ih jer nas Cannavaro iznenađuje svaku utakmicu. U svakom slučaju će biti strahovito bitno kako će igrači Dinama odreagirati u takvoj situaciji, ne znamo skoro pa nitko. Uvjeren sam da će Dinamo biti dobar, međutim Hajduk je u velikoj prednosti".

U kojim točno segmentima je Hajduk u prednosti?

"Psihološkom jer dolazi s +6, u samopouzdanju, može si dozvoliti remi i poraz, a da slobodno može i dalje razmišljati o naslovu prvaka što se ne može reći za Dinamo. To ne znači da Dinamo ne može osvojiti naslov prvaka, ali bojim se da u slučaju poraza, da bi to bio tektonski poremećaj za Dinamo i u klubu i u svlačionici, ali i na terenu".

Dinamo ima problem s pristupom. Da li po Igoru možda neki igrači misle da su zvijezde neće nego što jesu?

"To je istina, pristup je problem, normalno da je. Dinamo kakav god da je, da je pristup na 100%, da je maksimalan, Dinamo od nikog ne može primiti 4 gola, dapače, međutim kad jedna takva situacija traje duže vremena dolazimo do problema. Govorimo svi da Dinamo ima dobar kadar, roster, a ne vidimo to na travnjaku, onda igrači postaju nervozni. Kad sam spomenuo tu standardnost, kad ne znaš hoće li netko uopće igrati, hoćeš li ti kao igrač zaigrati, ne znaš na kojoj ćeš poziciji igrati, koji su zahtjevi, to je taj problem koji je sad prisuta i on remeti sigurno mir kod igrača koji istrče ili uđu u igru."

Cannavaro je pokazao, tvrdi Paminjo, da ne zna odabrati igrače koji mogu odgovoriti zahtjevima neke utakmice...

Držim da bi se tu trebala taktička disciplina i izvršavanje taktičkih zadataka, ako su dobro oni postavljeni, to je najbitnije u nogometu. Ovdje će biti individualna kvaliteta strahovito bitna, ali i Hajduk ima dovoljne individualne kvalitete, ali i gard i samopouzdanje da mogu u Maksimiru odigrati dobru, hrabru utakmicu, pogotovo u situaciji kakvoj jesu. Hajduk se zadnjih godina bolje snalazi na Maksimiru nego na Poljudu".

Prognoze derbija?

"Teško pitanje, ali ajmo ovako - Dinamo se mora naljutiti, igrači Dinama se jednostavno moraju naljutiti, moraju naći jedan dodatni bijes u sebi, sportski, pozitivni, ići onako u utakmici kao što se to znalo događati u utakmicama u Ligi prvaka, onda Dinamo mora računati na pobjedu, mora računati na pobjedu. Da li su dinamovci dovoljno dobro momentalno mentaliteta, to je strahovito bitno i jesu li u nokdaunu, vidjet ćemo u nedjelju, ali Dinamo mora istrčati s gardom, ovog puta malo većim jer će on biti veoma, veoma potreban, a onda nije bitno i upitno da Dinamo može dobiti tu utakmicu".

Igor Pamić za Dinamo je igrao u sezoni 1994./1995. Koji derbi protiv Hajduka mu je ostao u najvećem sijećanju?

"Nisam nažalost bio predugo u Dinamu, ali dovoljno da osjetiš i znaš što je Dinamo. Jednostavno, derbiji su poseban događaj i za taj događaj se živi, to nije od danas, od jučer, to je desetljećima i to tako mora biti. To će tako zauvijek biti. Tko ne osjeti taj adrenalin, jednostavno ne može shvatiti kakav je. To su posebne utakmice, uvijek su posebne. Da je Hajduk predznadnji, da je Dinamo predzadnji, a Hajduk prvi ili obratno, uvijek bi ta utakmica bila derbi velikog naboja koji znači ne samo igračima oba kluba i samom klubu, nego masama. Ovaj nedjeljni derbi ima višestruko značenje, pa je susret kud i kamo značajniji. Ovaj derbi nosi posebni naboj. Pamtim utakmicu Superkupa na Poljudu pred 35 000 ljudi bila stvarno posebna kao i finale Kupa, to moram priznati jer smo u Splitu odigrali strašnu utakmicu i Hajduk i Dinamo 3-2, nažalost uzvrat u Maksimiru smo izgubili s 1-0. Teško je izdvojiti sad neku posebno, svaka je posebna, jer to je derbi. Derbi je bitan što se tiče mentaliteta, pristupa. Svaka je posebna, svaka je bitna, kao i za svakog navijača. Svaka, ali baš svaka", zaključio je Igor Pamić u prvom dijelu intervjua.

