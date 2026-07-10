Hajduk se oglasio usred noći: 'Ovo je potpuna laž!'

Hajduk je novu sezonu otvorio pobjedom 2:0 protiv Žiline u prvom pretkolu Europske lige, a nedugo nakon završetka utakmice oglasio se i izvan terena.

Splitski klub putem platforme X odlučno je demantirao napise tjednika 7 Dnevno, istaknuvši da su informacije o navodnoj istrazi potpuno neistinite.

#HajdukAuthentic Navodi tjednika 7 Dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK, nije vršilo istragu niti je u Klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje. pic.twitter.com/VI3Rdprlbq — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 9, 2026

"Navodi tjednika 7 Dnevno u potpunosti su izmišljeni i neistiniti. Nijedno državno tijelo, uključujući USKOK, nije vršilo istragu niti je u Klubu provedeno bilo kakvo službeno postupanje", poručili su iz Hajduka.

Dodali su i kako od medija očekuju odgovorno i točno izvještavanje te upozorili da će, bude li potrebno, ugled kluba štititi pravnim putem.

Objava je dio projekta Hajduk Authentic, pokrenutog s ciljem brzog reagiranja na, kako navode iz kluba, lažne i neprovjerene informacije koje štete ugledu Hajduka.