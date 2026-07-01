Gotovo je! Hajduk potvrdio odlazak Ante Rebića i poslao mu 'emotivnu' poruku

Hajduk je putem službenih društvenih mreža potvrdio oproštaj od Ante Rebića i Ikera Almene. Splitski klub zahvalio je dvojcu na doprinosu u bijelom dresu uz poruku: "Reba i Almena, hvala vam na svemu što ste pružili u Bijelom dresu. Sretno u daljnjoj karijeri."

Odlazak Ante Rebića nije iznenađenje jer je Hajduk još prije dvadesetak dana objavio da njegov ugovor, koji istječe 30. lipnja 2026., neće biti produžen. Klub je tada naveo da je iskusnom napadaču ponuđen novi ugovor, no dvije strane nisu postigle dogovor. Rebić je tijekom boravka na Poljudu upisao 30 nastupa uz sedam pogodaka i šest asistencija.

Bivši hrvatski reprezentativac u Split je stigao prošlog ljeta kao slobodan igrač nakon epizode u talijanskom Lecceu. Premda je tijekom sezone imao problema s ozljedama koje su utjecale na njegov kontinuitet, ostavio je zapažen trag s ukupno sedam golova i pet asistencija u svim natjecanjima.

Prije nešto više od mjesec dana Rebić je prisustvovao svečanosti dodjele nagrada SuperSport HNL-a, gdje je izabran u idealnu momčad prvenstva. Tom je prilikom u svom prepoznatljivom stilu rekao: "Čast mi je biti ovdje. Marko Pajač je bio pričljiv, a vi svi znate da sam ja još pričljiviji."

Na pitanje voditelja Marka Šapita hoće li ostati u Hajduku i iduće sezone, nije želio dati konkretan odgovor, već je uz osmijeh pokazao prema predsjedniku Ivanu Biliću i članici Uprave Marinki Akrap te kratko poručio: "Drugi red, livo." Time je dao naslutiti da odluka o njegovoj budućnosti nije bila isključivo u njegovim rukama.