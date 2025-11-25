Hajduk objavio snimku s treninga, navijači ih 'pokopali'
Navijači nisu oprostili nogometašima Hajduka
Hajduk je u utorak, tri dana nakon teškog poraza (0:5) od Rijeke na Rujevici, na društvenim mrežama objavio snimku s treninga, nakon koje je uslijedila žestoka reakcija navijača koji su u komentarima žestoko kritizirali Bijele.
Uz snimku koja je objavljena na Instagramu stoje samo emotikoni očiju, kamere i crvenog i plavog kruga.
Navijači nisu puno pisali o videu treninga, već su kritizirali momčad zbog žestokog poraza od velikog rivala.
U nastavku prenosimo neke od komentara:
"Skinite dresove !!!! 5 komada nije uspjelo nikad nikome. Jel vam jasno to? U ovolikoj povijesti vi ste prvi!!!"
"Hahahha sramite se poraza od 5.0, cjelu sezonu se sramite"
"Dobro je, Livaju ne boli trbuh više"
"Igrajte pi**a vam materina"
Hajduk sljedeću utakmicu igra ovoga vikenda, kada u 15. kolu HNL-a u subotu na Poljud stiže Varaždin.
