NEMA OPROSTA ZA DEBAKL /

Hajduk objavio snimku s treninga, navijači ih 'pokopali'

Hajduk objavio snimku s treninga, navijači ih 'pokopali'
Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Navijači nisu oprostili nogometašima Hajduka

25.11.2025.
23:25
Maj Gašparac
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Hajduk je u utorak, tri dana nakon teškog poraza (0:5) od Rijeke na Rujevici, na društvenim mrežama objavio snimku s treninga, nakon koje je uslijedila žestoka reakcija navijača koji su u komentarima žestoko kritizirali Bijele.

Uz snimku koja je objavljena na Instagramu stoje samo emotikoni očiju, kamere i crvenog i plavog kruga.

Navijači nisu puno pisali o videu treninga, već su kritizirali momčad zbog žestokog poraza od velikog rivala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Skinite dresove !!!! 5 komada nije uspjelo nikad nikome. Jel vam jasno to? U ovolikoj povijesti vi ste prvi!!!"

"Hahahha sramite se poraza od 5.0, cjelu sezonu se sramite"

"Dobro je, Livaju ne boli trbuh više"

"Igrajte pi**a vam materina"

Hajduk sljedeću utakmicu igra ovoga vikenda, kada u 15. kolu HNL-a u subotu na Poljud stiže Varaždin.

HajdukHnlNavijačiTrening
