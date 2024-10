Završena je prva četvrtina tekuće sezone u SuperSport HNL- u. Hajduk je sinoć na Poljudu slavio protiv Šibenika 4-0 i preuzeo vodstvo na ljestvici. Dinamo je teškom mukom pobijedio Varaždin u gostima 1-0. Slaven Belupo i Rijeka su još u subotu odigrali nulu u Koprivnici, dok je istog dana Lokomotiva uzela tri boda protiv Gorice 2-0. Istra 1961. je još u petak bila bolja od Osijeka 2-1.

Robert Špehar, legendarni bivši nogometaš, 9. najbolji strijelac HNL-a ikad sa 86. golova na kontu, prema službenoj statistici SuperSport HNL-a, nekadašnji reprezentativac Hrvatske, danas trener, dao nam je stručni komentar 9. kola SuperSport HNL-a.

"Hajduk je ozbiljna ekipa. Nakon prve četvrtine prvenstva treba čestitati Gattusu, složio je respektabilnu momčad, spoj iskustva i mladosti. Šteta je velika da je očito trebalo malo vremena za Rakitića, da nadođe. Bijeli su ispali iz Europe prerano, šteta velika zbog toga, za Hajduk bi bilo bolje da igra Europu. Međutim, dobro je za Splićane to što su koncentrirani isključivo na prvenstvo. Ovo trenutno djeluje jako dobro", kazao je za portal Net.hr Robert Špehar i naglašava kako Hajduk u svim linijama izgleda dobro...

"U posljednjoj liniji imaju dva mlada igrača i tu treba čestitati Gattusu što ih stavlja. Imaju tu liniju Livaja - Rakitić, Krovinović - Uremović, znači u svakoj liniji po jednog ili dvojicu igrača koji su igrali europski kvalitetan nogomet. Radi se o iskusnim i kvalitetnim nogometašima. Drago mi je jako da je i Kalik protiv Šibenika zabio pogodak i tu treba ponovno čestitati treneru Gattusu koji ga je istrpio. Kalik puno daje za momčad, puno se troši. Promašio je neke šanse i naravno da tu navijači reagiraju malo ishitreno, ali je sigurno dobrodošao ekipi, a prije i ovog gola Livaje, već sam komentirao da je za mene Livaja najbolji igrač na terenu. Veže skoro cijelu obranu. Povlači se povremeno u sredinu terena, gdje otvara prostor za igrače koji ulaze iza njega. Svaka njegova lopta, svaki dodir, ostavlja loptu, ili povratno ili ju šalje na stranu i poslije dolazi. Na kraju je zabio i gol".

Špehar navodi kako mu je drago i zbog Rakitića, te da se vidi koliko je Raketa kvalitetan igrač.

"Došao je nespreman, to se vidjelo u početku. On i kad stoji je značajan, pogotovo sad kad je počeo uistinu igrati i razigravati. Evo, i taj prelijepi gol otvorio je tu golijadu protiv Šibenika. S Krovinovićem u sredini to jako dobro izgleda. Bruno Durdov, a što reći za tog malog koji još nema ni 17., koji ide u školu. Vikendom igra, preko tjedna ide u srednju školu. Opet je zabio i opet krasan gol. Mali je brz, potentan... uistinu protiv Šibenika nisam vidio lošu točku Hajduka, a kad pogledamo klupu, ulaze Melnjak, Biuk, Pukštas niti nije igrao jer ga je Gattuso kaznio. Bijeli imaju dobru klupu. Ima i Lovru Kalinića, vratara, u slučaju da Lučića ne ide, ali Lučića ide i brani jako dobro. Hajduk izgleda jako dobro", priča Robert Špehar.

Dinamo igra na tri fronta (Liga prvaka, SuperSport HNL i Kup) i bit će mu teško...

"Vidjeli smo i protiv Varaždina, morat će Bjelica rotirati i on rotira. Plavi su s dosta muke prošli Varaždin, dok je Hajduk svog suparnika u nedjelju prošao jako lagano, ali zasluženo. Od prve do zadnje minute Hajduk je dominirao, Hajduk je bez poraza, imaju tri remija i 6 pobjeda dosad. Sa svakom utakmicom izgleda sve bolje, jako skoncentrirano, lepršavo i lijepo za oko. Mislim da navijači Hajduka s puno optimizma mogu gledati na nastavak prvenstva. Očito je da će se prvak ove godine tražiti između Dinama i Hajduka, prvenstveno, naravno i Rijeke koja uvijek igra dobar nogomet. Mislim da će prvenstvo ove sezone biti zanimljivo", zaključio je Robert Špehar.

HNL, 9. kolo:

Hajduk - Šibenik 4-0 (Rakitić 2, Durdov 17, Kalik 62, Livaja 88)

Varaždin - Dinamo 0-1 (Cordoba 35)

Subota:

Slaven Belupo - Rijeka 0-0

Lokomotiva - Gorica 2-0 (Vranjković 26, Vrbančić 85)

Petak:

Istra 1961 - Osijek 2-1 (Jelenić 12-ag, 22-ag / Soldo 88)

