Robert Špehar rođeni je Osječanin. Legenda je NK Osijek koja je igrala za klub u tri mandata. Sveukupno za NK Osijek Robert Špehar ima kombinirano 119 nastupa uz 60 golova u 7 sezona, prema podacima s interneta. Jako ga boli i smeta to što je Osijek loš i što nogometna priča na Opus Areni nije obećavajuća. Osijek je nakon 1/4 tekuće ligaške sezone u SuperSport HNL-u tek 7.

U prvom dijelu intervjua Robert Špehar govorio nam je o Hajduku i Dinamu, dok je u drugom pričao o Osijeku. Zagrmila je legenda, kazala što misli, kao i uvijek, bez uvijanja i zamatanja istine u celofan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osijek je loš, nemam riječi više što bi rekao. Kao tri pobjede zaredom koje su bile muka Isusova, gdje smo maltene 'ukrali' pobjedu Lokomotivi, gdje smo dvije pobjede izvoljevali teškom mukom, da bi se stvarao neki optimizam, kao tri pobjede zaredom i na prvom testu, kad se trebalo vidjeti je li NK Osijek taj koji može nešto ili će se prikovati za dno, momčad je pala. Izjave trenera su isto nerazumljive. Govori da ima mladu momčad, a izgubio je od Istre koja je imala prosječno mlađu momčad od Osijeka. Očigledno je da NK Osijek ulazi opet u još jednu promašenu sezonu, borbu za to 4. mjesto, a kako trenutno izgledaju, izgledaju kao da će se boriti za opstanak", tvrdi Robert Špehar.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Niti malo optimizma Robert Špehar ne može pronaći kad govori o svom Osijeku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma niti u jednom segmentu igre, dobnih skupina, ma ničeg i to je zabrinjavajuće. Priča se o nekoj seniorskoj momčadi koju treba istrpiti. Pa, da je to momčad gdje igra 6-7 juniora iz Osijeka, naših, kvalitetnih i perspektivnih, pa bi ga onda mi svi navijači Osijeka, takav Osijek trpili ako treba i tri godine. Ali, da nam se mažu oči s nekim pojačanjima koja nisu ni p od pojačanja, da su to igrači koje bi mi u Osijeku ovdje trebali trpiti još kao dvije-tri godine, da će oni, kao nadoći, ipak mi nešto znamo o nogometu u ovom gradu, svi navijači i nitko nije slijep. Jedna totalna depresija, ne znam što bi rekao. Dobro smo prošli protiv Istre 1961. U prvom smo dijelu trebali dobiti još koji gol. Sve te priče o čekanju iz godine u godinu, meni su neshvatljive. Godinama nešto čekamo, nikako da dočekamo. Imati takav budžet, a sve kategorije škole su loše", govori Robert Špehar.

Situacija za NK Osijek je porazna. Juniori su 14. u poretku 1. NL - juniori, kadeti 9. s istim brojem bodova kao i 10. Rudeš. Pioniri su, pak, 6. Situacija u NK Osijek u svim selekcijama i dobnim skupinama nije obećavajuća. Stvarnost je prilično surova za sve navijače Osijeka. Nekad slavna osječka škola nogometa dodirnula je dno, a budžet im je 20 milijuna eura. Najvažnije od svega su juniori koji izlaze u seniore. Rudeš, Ždralovi, Kustošija, u ovom su trenutku ispred Osijeka, doduše kako u kojim dobnim skupinama, ali generalno su ispred NK Osijek. Ne bi htjeli uvrijediti ikog. I Rudeš i Ždralovi i Kustošija rade izvanredno, s višestruko manjim budžetom i očito da spomenuti rade bolje i kvalitetnije u svojim nogometnim školama od one NK Osijek, a to je porazno za klub takvog renomea.

"Sportski drektor Boto i trener nas uvjeravaju da je samo pitanje vremena. Pa, kojeg vremena više, molim vas, recite mi kojeg?!" - zaključio je Robert Špehar.

HNL, 9. kolo:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hajduk - Šibenik 4-0 (Rakitić 2, Durdov 17, Kalik 62, Livaja 88)

Varaždin - Dinamo 0-1 (Cordoba 35)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Subota:

Slaven Belupo - Rijeka 0-0

Lokomotiva - Gorica 2-0 (Vranjković 26, Vrbančić 85)

Petak:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istra 1961 - Osijek 2-1 (Jelenić 12-ag, 22-ag / Soldo 88)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična ispovijest našeg slavnog nogometaša: 'Osjetio sam kvržicu na vratu. Rak mi se tri puta vraćao...'