Hajduk i premierligaš u borbi za igrača koji je svoju zemlju odveo korak do Svjetskog prvenstva?

Prema navodima turskog stručnjaka za transfere Ekrema Konura, Hajduk bi se u borbi za naslov prvaka trebao pojačati velikim talentom bosanskohercegovačkog nogometa, Esmirom Bajraktarevićem (20).

Bajraktarević je rođen u SAD-u, a prvi put je “zapeo za oči” hrvatskim medijima nakon što je bivši nogometaš Hajduka i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić sugerirao izborniku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergeju Barbarezu, kako je “mali spreman”. Nakon te sugestije izbio je pravi mali skandal koji je rezultirao time da je Barbarez otpratio Perišića s Instagrama. Barbarez je naknadno pozvao Bajraktarevića u momčad, a mladi Esmir mu je to vratio na najbolji mogući način – zabivši predivan pogodak protiv Rumunjske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Možda Perišić sada da savjet i Bajraktareviću da, uslijed manje minutaže u PSV-u, sreću potraži u Splitu, no Hajduk će tu imati konkurenciju u Bournemouthu, klubu iz Premier lige.

