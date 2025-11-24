FREEMAIL
VELIKI TALENT /

Hajduk i premierligaš u borbi za igrača koji je svoju zemlju odveo korak do Svjetskog prvenstva?

Hajduk i premierligaš u borbi za igrača koji je svoju zemlju odveo korak do Svjetskog prvenstva?
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Golom protiv Rumunjske Bajrakatarević je uvelike pomogao Bosni i Hercegovini da se plasiral u doigravanje za Svjetsko prvenstvo

24.11.2025.
13:30
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Prema navodima turskog stručnjaka za transfere Ekrema Konura, Hajduk bi se u borbi za naslov prvaka trebao pojačati velikim talentom bosanskohercegovačkog nogometa, Esmirom Bajraktarevićem (20).

Bajraktarević je rođen u SAD-u, a prvi put je “zapeo za oči” hrvatskim medijima nakon što je bivši nogometaš Hajduka i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić sugerirao izborniku nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergeju Barbarezu, kako je “mali spreman”. Nakon te sugestije izbio je pravi mali skandal koji je rezultirao time da je Barbarez otpratio Perišića s Instagrama. Barbarez je naknadno pozvao Bajraktarevića u momčad, a mladi Esmir mu je to vratio na najbolji mogući način – zabivši predivan pogodak protiv Rumunjske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Možda Perišić sada da savjet i Bajraktareviću da, uslijed manje minutaže u PSV-u, sreću potraži u Splitu, no Hajduk će tu imati konkurenciju u Bournemouthu, klubu iz Premier lige.

 

HajdukIvan PerišićHnlNogometna Reprezentacija Bosne I Hercegovine
