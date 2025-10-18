Haaland odveo City na prvog mjesto. Hrvat sjedio na klupi

Nogometaši Manchester Cityja barem na nekoliko su sati preuzeli vrh ljestvice engleskog prvenstva domaćom 2:0 pobjedom protiv Evertona u dvoboju 8. kola. Oba gola na utakmici postigao je norveški stroj za golove Erling Haaland (58, 63). Za nebeskoplave nastupao je i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić koji je u igru ušao u 86. minuti, dok je Joško Gvardiol ostao na klupi.

City sada ima 16 bodova, kao i drugi Arsenal koji trenutno gostuje kod Fulhama, dok je Everton 10. sa 11 bodova. Vrlo blizu preuzimanja čela ljestvice bio je Bournemouth koji je na gostovanju kod Crystal Palacea Borne Sose vodio sa 3-2 sve do sedme minute nadoknade, kada je Mateta iz kaznenog udarca postavio konačnih 3-3. Tim pogotkom je Mateta postigao hat-trick. Kroupi Jr. (7, 39) je s dva gola doveo Bournemouth u prednost 2-0, Mateta (64, 69) je u razmaku od pet minuta poravnao na 2-2, Christie (89) je odveo goste do novog vodstva, ali je Mateta (90+7-11m) ipak spasio bod domaćima kod kojih je Borna Sosa ostao na klupi. Bournemouth je stoga četvrti sa 15 bodova, koliko ima i treći Liverpool, dok je Crystal Palace osmi sa 13 bodova.

U utakmici Sunderlanda i Wolvesa bolji su bili domaćini 2:0 pogotkom Nordija Mukielea i autogolom Ladislava Krejčija, dok je Burnley svladao Leeds istim rezultatom pogotcima Ugochukwua i Tchaounae. Nešto blaži poraz doživio je Newcastle koji je u gostima kod Brightona poražen 2:1 pogotcima Dannyja Welbecka, dok je za Svrake utješan pogodak postigao nijemac Nick Woltemade. Ranije je odigran i susret Chelseaja i Nottinghama Forest koji je završio 3:0 nakon čega je trener Foresta dobio otkaz.

