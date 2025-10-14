ERLINŽE, JESI LI TO TI? /
Haaland je neprepoznatljiv: Pazite u kakvom je izdanju osvanuo s torbom od 10 tisuća eura
Haalandova fotografija na Instagramu privukla puno pažnje
14.10.2025.
18:00
Bildbyran/ddp Usa/profimedia
Erling Haaland, golgeter Manchester Cityja i norveške reprezentacije, šokuirao je javnost objavom fotografije na Instagramu na kojoj izgleda poput profesora.
Haaland je nakon nastupa za reprezentaciju otišao na kratki odmor u Španjolsku prije nego štzo se vrati u Manchester City, a tada je osvanula i ova fotografija na kojoj je odjeven poput nekog profesora, a u ruci drži Birkin torbu vrijednu preko 10 tisuća eura.
Nakon što se vrati s odomora, Haalanda očekuje naporan listopad tijekom kojeg će s Manchester Cityjem odigrati ček sedam utakmica.
POGLEDAJTE VIDEO: Čitatelji odlučili: Evo koji vas je igrač najviše oduševio u utakmici protiv Gibraltara
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
NAPAD ZBOG 'UŽASNE SLIKE' /
'Gdje mi je kosa?!' Trump bijesan zbog naslovnice Time magazina
ZA NET.HR /
Tia Miljanović otkriva kako izgleda život mlade glazbenice iza kulisa i između nastupa
POLITIČKI PRITISAK /
Opasna igra Trumpa: Hoće li Amerika izgubiti ključno oružje protiv globalnih neprijatelja?
TEHNOLOŠKA ČUDA /
Je li Jules Verne bio prorok ili genij? Ovih 15 predviđanja se obistinilo
ERLINŽE, JESI LI TO TI? /
Haaland je neprepoznatljiv: Pazite u kakvom je izdanju osvanuo s torbom od 10 tisuća eura
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NAPAD ZBOG 'UŽASNE SLIKE' /
'Gdje mi je kosa?!' Trump bijesan zbog naslovnice Time magazina
ZA NET.HR /
Tia Miljanović otkriva kako izgleda život mlade glazbenice iza kulisa i između nastupa
POLITIČKI PRITISAK /
Opasna igra Trumpa: Hoće li Amerika izgubiti ključno oružje protiv globalnih neprijatelja?
TEHNOLOŠKA ČUDA /
Je li Jules Verne bio prorok ili genij? Ovih 15 predviđanja se obistinilo
ERLINŽE, JESI LI TO TI? /
Haaland je neprepoznatljiv: Pazite u kakvom je izdanju osvanuo s torbom od 10 tisuća eura
Još iz rubrike
ERLINŽE, JESI LI TO TI? /
Haaland je neprepoznatljiv: Pazite u kakvom je izdanju osvanuo s torbom od 10 tisuća eura