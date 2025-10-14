ERLINŽE, JESI LI TO TI? /

Haaland je neprepoznatljiv: Pazite u kakvom je izdanju osvanuo s torbom od 10 tisuća eura

Haaland je neprepoznatljiv: Pazite u kakvom je izdanju osvanuo s torbom od 10 tisuća eura
×
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

Haalandova fotografija na Instagramu privukla puno pažnje

14.10.2025.
18:00
SPORTSKI.NET
Bildbyran/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Erling Haaland, golgeter Manchester Cityja i norveške reprezentacije, šokuirao je javnost objavom fotografije na Instagramu na kojoj izgleda poput profesora.

Haaland je nakon nastupa za reprezentaciju otišao na kratki odmor u Španjolsku prije nego štzo se vrati u Manchester City, a tada je osvanula i ova fotografija na kojoj je odjeven poput nekog profesora, a u ruci drži Birkin torbu vrijednu preko 10 tisuća eura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Erling Braut Haaland (@erling)

Nakon što se vrati s odomora, Haalanda očekuje naporan listopad tijekom kojeg će s Manchester Cityjem odigrati ček sedam utakmica.

POGLEDAJTE VIDEO: Čitatelji odlučili: Evo koji vas je igrač najviše oduševio u utakmici protiv Gibraltara

Erling HaalandFotografijaInstagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ERLINŽE, JESI LI TO TI? /
Haaland je neprepoznatljiv: Pazite u kakvom je izdanju osvanuo s torbom od 10 tisuća eura