SNIMKA OBILAZI SVIJET /

Vatrena južnoamerička navijačica postala hit: Možete li vjerovati da je ovo radila?
Foto: Federico Peretti/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Viralna snimka jedna navijačice stiže s utakmice River Ploatea

14.10.2025.
17:32
SPORTSKI.NET
Federico Peretti/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Najnovija nogometna viralna snimka stiže iz Argentine, točnije s utakmice River Platea, a za to je zaslužna jedna strija navijačica.

Ova je dama u poznim godinama, vjerojatno ima više od 70, sudjelovala u energičnom navijanju na stadionu Monumental, a sve je zabilježila kamera.

Odjevena u boje svog kluba, vatreno je navijala, dok su je drugi snimali i gledali u nevjerici.

Često se zna reći da su godine samo broj, ali to je za nju definitivno istina.

