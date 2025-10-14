Vatrena južnoamerička navijačica postala hit: Možete li vjerovati da je ovo radila?

Najnovija nogometna viralna snimka stiže iz Argentine, točnije s utakmice River Platea, a za to je zaslužna jedna strija navijačica.

Ova je dama u poznim godinama, vjerojatno ima više od 70, sudjelovala u energičnom navijanju na stadionu Monumental, a sve je zabilježila kamera.

Odjevena u boje svog kluba, vatreno je navijala, dok su je drugi snimali i gledali u nevjerici.

Često se zna reći da su godine samo broj, ali to je za nju definitivno istina.

