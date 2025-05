Guardiola konačno može odahnuti: Manchester City bez njega nije bio isti, a sada ponovno trenira

Rodrigo Hernández Cascante, poznatiji kao Rodri, konačno se oporavio od ozljede i vratio treninzima u Manchester Cityju.

Španjolski veznjak te osvajač Zlatne lopte u rujnu je prošle godine zadobio vrlo tešku ozljedu koljena, a njegov oporavak, izvještava engleski tisak, dobro napreduje te je na dobrom putu da povrati svoje mjesto.

Sjajne su to vijesti za Pepa Guardiolu čija je momčad bez Rodrija bila pratički neprepoznatljiva ove sezone.

Rodri returns to training for Manchester City! 💪🔵 pic.twitter.com/et0WAHjUqt — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 30, 2025

Možda još nije spreman za početak utakmice, ali 28-godišnjak ima dva velika događaja u vidu: finale FA kupa protiv Crystal Palacea 17. svibnja i Svjetsko klupsko prvenstvo od subote 14. lipnja do nedjelje 13. srpnja. Prije toga, moglo bi biti vremena i u posljednjim danima Premier lige.