Branič Manchester Cityja Joško Gvardiol imao je poteškoća na početku u engleskom premierligašu, ali sada mu raste samopouzdanje nakon nekoliko golova koje je zabio u ključnim utakmicama u utrci za naslov, izjavio je trener Pep Guardiola.

Gvardiol (22) došao je u Manchester City iz njemačkog kluba RB Leipziga u kolovozu, potpisavši petogodišnji ugovor za vrijedan 90 milijuna eura (97 milijuna dolara).

Hrvatski reprezentativac, koji nije zabio gol u prva 32 nastupa za City, sada je zabio pet puta u posljednjih sedam utakmica kako bi pomogao svojoj momčadi na putu prema rekordnom četvrtom uzastopnom naslovu engleskog prvaka. Gvardiol je prošli vikend bio igrač utakmice, lijevi bek je postigao dva pogotka u gostujućoj pobjedi 4-0 protiv Fulhama.

"Postoji aspekt u nogometu i u životu, a to je samopouzdanje, samopouzdanje kada radite nešto i vrijeme je za utakmicu, mnogo utakmica i razgovora o stvarima koje radite i koje nisu dobre i koje su dobre", rekao je Guardiola novinarima nakon pobjede nad Fulhamom.

"I ne smijete zaboraviti da mu je to prva sezona u Premier ligi tako da nije lako nositi se s tim. On se u početku malo mučio, jer je došao u momčad koja je upravo osvojila trostruku titulu i bio je malo sramežljiv možda misleći 'ne želim rušiti strukturu koju imaju i što su napravili. Ali potpisao je ugovor na dugo i dokazao je sebi da može to učiniti i igrati s nama."

Guardiola je svojim igračima dao tri slobodna dana nakon njihove 5-1 domaće pobjede nad Wolverhamptonom. Ali posebno ga je impresionirao stav i fokus hrvatskog nogometaša.

"Prvog dana odmora, Gvardiol je otišao u trening centar kako bi se oporavio, tako da je njegov fokus nogomet i želi biti sve bolji i bolji, a kada se to dogodi, imate nešto posebno u svojim rukama," dodao je španjolski trener.

City, drugi na tablici s 85 bodova i jednim manje od Arsenala koji ima utakmicu više, u utorak gostuje kod petoplasiranog Tottenhama.