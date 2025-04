Dinamo vraća igrača kojeg je prošlog ljeta olako pustio: Aktivirana je klauzula, sve je na njemu

Dinamo želi vratiti Marka Soldu, 21-godišnjeg veznjaka kojeg je prošlog ljeta pustio u Osijek za 400 tisuća eura piše Germanijak. Modri su u taj posao 'ubacili' i klauzulu po kojoj mogu vratiti igrača za određen iznos - do 31. ožujka on je iznosio milijun eura, do 30. lipnja digao bi se na milijun i pol eura.

Dinamo je klauzulu aktivirao prije kraja ožujka pa će ga tako povratak vlastitog djeteta koštati oko 600 tisuća eura, ako Soldo uopće odluči vratiti se na Maksimir. Osijeku su ruke bile vezane te je ugovorno bio prisiljen prihvatiti ponudu, ali kada ga je prodavao, Dinamo je uvjete Soldinog povratka dogovorio sam s Osijekom, ne i igračem. Soldo bi tako mogao odbiti Dinamo u slučaju bogatije inozemne ponude, ali za njega bi možda i najbolje bilo da postane jedan od nositelja novog veznog reda Dinama.

Foto: PIXSELL

Modri će na ljeto ostati bez Petra Sučića i Marka Roga, a gotovo sigurno će otići i Martin Baturina. Soldo bi kao igrač koji može pokriti sve pozicije u veznom redu mogao dobiti veliku minutažu u Dinamu sljedeće sezone. U Osijeku većinom pokriva pozicija zadnjeg veznog, a svejedno je postigao sedam pogodaka te namjestio još četiri.

POGLEDAJTE VIDEO: Predsjednik UEFA-e poručio što očekuje od Marijana Kustića: 'Poznajem HNS jako dobro'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa