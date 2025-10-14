Građani odgovarali na pitanje svih pitanja o Vatrenima! Neki odgovori će vas iznenaditi

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija u nedjelju u Varaždinu pobijedila Gibraltar 3-0 i praktički osigurala odlazak na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, zanimalo nas je što građani očekuju od naše reprezentacije na Mundijalu? To je u ovom trenutku pitanje svih pitanja kad je riječ o Vatrenima.

Velika očekivanja

Većina građana imaju velika očekivanja od naše nogometne reprezentacije, pa smo tako dobili nekoliko odgovora kako se nakon bronce i srebra nadaju zlatu.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

“Očekujem, želim i nadam se minimalno zlatu, ali i vjerujem u to uzeći u obzir s kakvom smo lakoćom prošli skupinu” rekao je navijač Adrijan.

"Da, samo fali zlato. Ali Hrvatska je ostvarila plasman na Svjetsko prvenstvo, treći put u mom mandatu što je zaista sjajno. Ovaj put bez stresa i bez nekih većih problema. Dvije utakmice prije kraja kvalifikacija Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu i sad možemo opušteno ići dalje, ali u svakom slučaju odgovorno i ozbiljno da završimo. Presretni smo i preponosan sam da smo to odradili. Bili smo zaista pravi tim. Moramo svi skupa biti ponosni", izjavio je Zlatko Dalić u RTL Direktu u ponedjeljak navečer kod Mojmire Pastorčić.

Podsjećamo Hrvatska je u šest utakmica od maksimalnih 18 bodova osvojila 16 uz gol razliku 20:1. Jedini (k)iks bio je protiv Češke gdje smo u gostima odigrali 1-1. Ti rezultati su omogućili da Hrvatska bude prva europska reprezentacija koja se kvalificirala na Svjetsko prvenstvo iako potvrdu moramo pričekati do studenog i utakmice s Farskim otocima. S Adrijanom se slažu i druga dva navijača - Andrej i Filip za koje nema dvojbe.

Ima i onih više skeptičnih, pa tako Marko smatra da će prvak biti Njemačka, drugi Brazil, a Hrvatska biti sretna ako prođe skupinu.

Ozbiljno i odgovorno

Malo bolja očekivanja ima Daniel iz Rijeke koji smatra da će Hrvatska reprezentacija proći skupinu, no smatra da će zbog smjene generacije u reprezentaciji Hrvatska svoj put završiti u osmini finala uz napomenu da su kod Hrvatske čuda uvijek moguća te da ga ne bi pretjerano začudilo da mlade snage odvuku Hrvatsku na sam svjetski vrh.

Jedna navijačica je pak dala i sugestiju izborniku Zlatku Daliću kako bi voljela vidjeti više mladih igrača u sastavu uz predikciju kako će Hrvatska doći do četvrtfinala.

Treba napomenuti kako se Hrvatska matematički još nije kvalificirala na Svjetsko prvenstvo, te i dalje postoji šansa da kao prva u skupini prođe Češka. No, ako se to dogodi bit će pravo čudo s obzirom na to da popularni X profil Football Meets Data koji se bavi statističkom analizom i predviđanjem rezultat stavlja šansu na Hrvatsku kao prvu u skupini na 100% nakon što je završila prva u 10 tisuća od 10 tisuća svih simulacija.

🇭🇷 Croatia is the first European team that qualifies for the World Cup in 10,000/10,000 of our simulations!



But for mathematical confirmation they will have to wait until November.



🇨🇿 Czechia qualifies for playoffs in 100% of simulations as well.



🇫🇴 Faroes would need to get… pic.twitter.com/dRaZrUj0Zi — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025

Izbornik Dalić koji je protiv Češke po stoti put sjedio na klupi Hrvatske je nakon pobjede protiv Gibraltara istaknuo kako smo

"Ozbiljno i odgovorno odradili posao. Kako u utakmici protiv Gibraltara, tako i u prethodnih pet susreta. Sada moramo na isti način odraditi još preostala dva susreta da osvojimo što više bodova. Moram pohvaliti momčad za sve što je napravila i rekao sam im da čvrsto čuvaju ovo što imaju, a to je veliko zajedništvo koje se teško izgradi, a lako se izgubi", izjavio je za RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić Zlatko Dalić i progovorio o Modriću, reprezentaciji i jubileju.

'Luka odlučuje sam o sebi, ja odlučujem sam o sebi'

"Luka odlučuje sam o sebi, ja odlučujem sam o sebi. Točno je i činjenica je da se karijera moja i njegova nekako ispreplela. U reprezentaciji smo zajedno osam godina i imamo sjajan odnos. On je moj kapetan i zaista veliko poštovanje imam prema Luki kao i prema ostalim igračima. On će sam odlučiti koliko i što dalje. Već par godina se govori o tome da on ne treba i da će prestati. A Luka je sve bolji i bolji u Italiji. Digao je Milan na jednu visoku razinu. Zaista su dobri, ali to je Luka Modrić. To je jedan čovjek koji će se teško ponoviti u nogometu. S takvim emocijama i s takvom ambicijom igra i za Hrvatsku i svoj klub, tako da mislim da će on sam o tome odlučiti. A da li ćemo mi skupa napustiti? Ne znam, vidjet ćemo nakon Amerike, što će i kako biti", rekao je Zlatko Dalić.

U izabranom društvu

Ovo će izborniku Zlatku Daliću biti treće Svjetsko prvenstvo čime će ući u društvo u kojem se nalaze još 25 drugih trenera. Osim na tri Svjetska izbornik Dalić je Hrvatsku vodio i na dva Europska prvenstva.

Hrvatskoj će ovo biti sedmo Svjetsko prvenstvo od samostalnosti propustivši samo prvo za koje smo se mogli kvalificirati 1994. u SAD-u i 2010. u JAR-u. Najveći uspjesi su bili na našem prvom Svjetskom 1998. u Francuskoj i 2022. u Kataru kada su Vatreni osvojili broncu i na Svjetskom prvenstvu 2018. kada su u Rusiji uzeli srebro. Ako se što pitaju naši navijači sljedeće godine imamo novu medalju, uz nadu da ćemo premašiti prijašnje uspjehe.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić o Modriću, ritualima prije utakmica i pravilima u repki: 'Mora se znati tko je gazda'