Iz Grada Rijeke građanima poslali poruku: Očekuje se veliko slavlje pa zato treba znati ovo

U Rijeci je sve podređeno velikom finalu – posljednjem kolu HNL-a koje bi moglo donijeti nevjerojatnu radost stanovnicima Kvarnera. Uoči potencijalnog slavlja, gradska uprava na društvenim mrežama obavještava građane o mogućim privremenim zatvaranjima prometa u samom srcu grada, što bi bio izravan odgovor na slavlje koje bi moglo uslijediti ako Riječani na kraju uspiju osvojiti titulu.

"U očekivanju ishoda utakmice između HNK Rijeka i NK Slaven Belupo, u nedjelju, 25. svibnja, od 21 sat, do ponedjeljka, 26. svibnja, do 01 sat, u slučaju dolaska nogometaša i navijača HNK Rijeke na Korzo i radi sigurnosti građana zatvorit će se promet u užem gradskom središtu," napisali su na svojoj Instagram priči.

Do prestižnog naslova vode tri različita scenarija. Najizravniji put do pehara jest da domaći sastav u nedjelju ostvari puni plijen protiv Slaven Belupa što bi odmah pokrenulo slavlje. No, čak i bez pobjede, Rijeka može stići do vrha – uz remi bi joj trebala pomoć iz Maksimira gdje Dinamo ne bi smio pobijediti Varaždince. Najmanje vjerojatna, ali još uvijek moguća opcija je da Rijeka izgubi, ali i tada bi se mogla dočepati titule pod uvjetom da Plavi izgube, a Hajduk ne uspije svladati Šibenik.

Atmosfera u gradu već danima vrije, a kulminirala je na zadnjem treningu momčadi s Rujevice. Tamo je gotovo četiri tisuće navijača okupljenih oko pomoćnog terena poznatog kao igralište bivšeg Lučkog radnika, stvorilo atmosferu dostojnu same utakmice. Glasna podrška s tribina bila je prava generalna proba za ono što slijedi – dan kada bi se Rijeka mogla upisati kao prvak Hrvatske.

Ulaznice za susret s Belupom planule su munjevitom brzinom, a stadion Rujevica bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. Svjesni važnosti ovog trenutka, gradski čelnici odlučili su organizirati zajedničko gledanje susreta na središnjem gradskom trgu, Korzu, gdje se očekuje tisuće navijača. Sve je spremno za spektakl – ostaje samo da lopta krene s centra i da se razriješi pitanje novog prvaka.

