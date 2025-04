Goran Vlaović ekskluzivno za RTL Danas: 'Oduševljava me mogućnost da se priključim Zvoni'

Zvonim Boban u ponedjeljak navečer predstavljen je kao novi predsjednik Uprave Dinama, a na tu funkciju će službeno stupiti prvog dana mjeseca lipnja.

U utorak je reporter RTL-a Danas, Boris Jovičić ekskluzivno razgovarao s Goranom Vlaovićem, bivšim suigračem Zvone Bobana i bivšim igračem Dinama.

Kako se nosi s pritiskom i osjeća li ga jer Dinamo je više od samog posla, Dinamo je emocija?

"Tako je, Dinamo je emocija, ali stvari koje je on radio prije su ga dovele u stanje da može podnijeti pritisak koji je u Dinamu, pogotovo sa samouvjerenošću u znanje i sposobnosti, a onda vjerujem i pravom ekipom koju će okupiti jer to je jedini pravi način da se nešto napravi. On sigurno zna da je u nogometu čak i kad radiš sve najbolje ne znači da će rezultat biti super i idealan i zadovoljavajući tako da za početak je najbitnije da se radi iskreno od srca i sa željom i idejom da je to najbolje za klub i onda mislim da neće biti problema od strane publike i li bilo koga drugog", rekao je Vlaović.

Kakav stil rukovođenja očekujete?

"S obzirom da Zvonu poznajem već niz godina i igrali smo zajedno u reprezentaciji pa i jedan protiv drugoga u Italiji, mislim da se u tom pogledu nije puno promijenio. Ima jasne ideje i čvrste stavove međutim, znam još iz vremena reprezentacije da nije bio po tom pitanju isključiv, dapače, sluša i razgovara sa dosta suradnika i želi donijeti pravu odluku. Kakav je bio na terenu, takav će biti u vođenju kluba", uvjeren je Goran.

'Oduševljava me mogućnost da se priključim Zvoni u Dinamu'

Igrali ste s njim i protiv njega. Znamo da je temperamentan. Ako ne bude išlo po planu, koliko ima strpljenja i živaca za Dinamo i smatrate li da je stvarno došao odraditi svoju posljednju nogometnu seansu koja mora završiti u plavom?

"To vjerujem, s obzirom da nije da Zvone Boban nema negdje dalje mogućnosti raditi u nogometu i da je došao izričito radi ljubavi prema Dinamu i da će imati volje i želje uspjeti i ne treba očekivati da će odustati na prvom problemu. To sigurno neće, on nije takav da bi zbog nekog problema odustao, a pogotovo što je pobjednik u naravi i težit će tome."

Dijelili ste svlačionicu s Bobanom, bivši ste igrač Dinama, ima li naznaka za mogućnost vašeg uključivanja u Dinamo?

"Ja sam to već duže vrijeme u kontaktu i neformalnim razgovorima s ljudima iz Dinama, a sad dolaskom Bobana kojeg znam odavno, shvatio sam da imamo slične poglede na nogomet i dosta utjecaja Italije iz našega perioda i oduševljava me mogućnost da se priključim i da suradnja bude opet s kapetanom Dinamom. Sad je nebitno u kojoj ulozi, ali razgovori su već bili, ali što će biti otom-potom", zaključio je Goran Vlaović.

