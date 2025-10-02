Ovo niste nikada vidjeli! Vratar budućih Dinamovih protivnika obranio penal tri puta zaredom

KAKAV LUĐAK /

Foto: Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia

Naime, turski je vratar uspio obraniti tri jedanaesterca u razmaku od dvije minute

2.10.2025.
20:54
Sportski.net
Ipa, Independent Photo Agency/alamy/profimedia
Europska liga donijela je puno zanimljivosti u drugom kolu. Najviše se istaknuo vratar Lillea Berke Ozer koji je u pobjedi nad Romom napravio nesvakidašnji podvig.

Naime, turski je vratar uspio obraniti tri jedanaesterca u razmaku od dvije minute. U 82. minuti Artem Dovbyk izveo je jedanaesterac, a obranio je to Ozer. Ipak, sudac Lambrechts je dobio informaciju iz VAR-a da je Turčin rano iskoračio i jedanaesterac se ponovio. 

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

Ozer je obranio na isti način, ali belgijski je arbitar ponovno razočarao vratar Lillea i morao je po treći put na gol-liniju. Tada je loptu uzeo Matias Soule, ali i njemu je Ozer obranio jedanaesterac. Treća i konačna obrana!

 

 

Stvarno to ne viđamo često, a te su bravure donijele Lilleu veliku pobjedu u Rimu i na maksimalnih su šest bodova. 27. studenog i Dinamo će gostovati Lilleu.

