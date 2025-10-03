Uf, jesmo li u Puli upravo vidjeli gol sezone? Pogledajte majstoriju Lončara

Deveto kolo HNL-a otvorili su u Puli Istra i Varaždin. Najbolji trenutak utakmice dogodio se u 64. minuti kada smo vidjeli jedini pogdak, i to kakav.

Advan Kadušić na desnom je krilu projurio te dao povratnu loptu za Stjepana Lončara na rubu šesnaesterca. Lopta je otišla malo iza leđa bosanskohercegovačkog igrača i činilo se da opasnosti neće biti. Međutim, Lončar se okrenuo, potegnuo lijevicom i pokupio paučinu iz suprotnih rašlji Zelenikina gola.

Ovaj pogodak definitivno je jedan od najboljih koje smo vidjeli ove sezone. Lončaru je to treći pogodak ove sezone, a možete ga pogledati OVDJE. Istra je pobijedila 1:0 i popela se na peto mejsto s 12 bodova, jednako koliko ima i Varaždin.

