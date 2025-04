Hajduk u posljednja tri kola uzeo samo dva boda, igra im je loša: 'Pišu da sam ju masakrirao'

Hajduk u nedjelju od 16.00 gostuje na Opus Areni kod Osijeka, dok Dinamo od 18.45 dočekuje Rijeku na Maksimiru. Velika četvorka hrvatskog nogometa odmjerit će snage u međusobnim ogledima u 32. kolu SuperSport HNL-a. Ovog tjedna odigrane su utakmice 31. kola SuperSport HNL-a, a obilježili su ga porazi tri momčadi koje se bore za naslov prvaka. Dinamo je izgubio od Gorice, Hajduk od Istre 1961, a Rijeka od Osijeka.

Hajduk, ako pobijedi Osijek, teoretski može skočiti na prvo mjesto tablice, ali i doživjeti težak posrtaj u utrci. Osijek je deset utakmica bio bez pobjede, a onda u prošlom kolu na Rujevici šokirao Rijeku i značajno podigao atmosferu u svlačionici uoči susreta s Hajdukom. Bijele u svakom slučaju čeka nimalo lagan zadatak, na istoku Hrvatske nikada nije lako, a tako je bilo i u studenom, kada je dvoboj ovih dviju momčadi završio 2-2 remijem.

Hajduk ne briljira, u posljednjih tri susreta ne zna za pobjedu, znaju samo za dva boda. Imaju dva remija i poraz.

Ukupno su zabili svega dva gola, a primili tri. U posljednjih 10 susreta, ako računamo i Kup protiv Rijeke, Bijeli su četiri puta slavili, dva put izgubili i četiri puta remizirali. Rijeka im je dva puta zabila po tri gola, Istra ih dobila u prošlom kolu na Poljudu. Bili su na rubu poraza protiv Lokomotive u 30. kolu, ali su se spasili golom u posljednjoj sekundi osmominutnog produžetka. Završilo je 1-1.

"Znaju igrači dobro za što se igra, igra se za povijest koja ovdje dugo godina nije ostvarena. Čekaju nas teške utakmice protiv pet jakih protivnika, a i nogomet nije laka igra. Nakon utakmice protiv Istre neki su napisali da sam masakrirao igru Hajduka. Nije dovoljno samo dobro se braniti, treba igrati i u napadu. Treba nam cijela momčad na velikom nivou. Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe koja je u Rijeci dokazala svoju kvalitetu", kazao je Gennaro Gattuso.

Hoće li Gattuso gledati prema Zagrebu i ima li kakvih želja u derbiju između Dinama i Rijeke?

"Trebamo se orijentirati samo na nas, ali neka tamo ostane izjednačeno, a mi pobijedimo. To bi bilo lijepo - kazao je Talijan i opisao ekipu Osijeka. Momčad sastavljena od važnih igrača koja je u dobrom trenutku jer je prošla negativan niz. Brzo te dovedu u probleme, ako se previše otvoriš mogu te brzo ugroziti. Trebamo biti maksimalno oprezni.

Kako se postaviti protiv Osijeka i tko će biti na dispoziciji?

Kad se izgubi utakmica kod kuće normalno je da se kritizira. Prihvatili smo kritike, svi su osim Mlakara i Biuka spremni za Osijek. Izaći će jedanaest najspremniji", izjavio je Gattuso.

Pričao je strateg Hajduka o činjenici da mu deset igrača ima dva žuta kartona uoči Dinama.

"Dinamo ima šest takvih igrača, nemamo nikakvih kalkulacija. Idemo sa 11 najboljih, a onda u Božje ruke. Što bude."

Kako Gattuso komentira činjenicu da su u prošlom kolu pobijedile sve ekipe koje su slabije plasirane od protivnika?

"Ništa strašno se nije dogodilo. U tim momčadima je zadnja dva mjeseca evolucija. Ekipe igraju otvorenije i lakše. Nema laganog protivnika, visoko se podigla ljestvica kvalitete u hrvatskom nogometu", naveo je Gattuso.

Osvrnuo se na cjelokupnu priču utakmice na Opus Areni.

"Moramo odigrati "po našemu", kako se to kaže. Imamo velike igrače koji znaju za što igraju. Ja sam tek krajem karijere naučio kako se nositi sa stresom. Treba misliti samo na ono što dolazi, a to je Osijek."

Za kraj je poručio:

"Moramo odigrati po našemu, kako se to kaže. Imamo velike igrače koji znaju za što igraju. Ja sam tek krajem karijere naučio kako se nositi sa stresom. Treba misliti samo na ono što dolazi, a to je Osijek. Moramo paziti ako ćemo se ponašati borbeno. Nije lako odigrati ovu utakmicu. Igramo s puno mladih od početka, a još više ih završi utakmicu. Dobro znate da se iskustvo ne može kupiti na pazaru. Kvaliteta se gradi samo igrajući i to je ono što ja želim od mladih igrača. Vjerujte mi, kada uđem u svlačionicu, vidim Livaju, Rakitića i kod svih ostalih vidim želju za pobjedom. Nakon utakmice protiv Istre u svlačionici je bila tišina. Morao sam podignuti glas, na kraju nas je Bog pogledao, Rijeka je izgubila. Ako osvojimo prvenstvo, to će biti čudo. Nismo najjači u ligi, to je Dinamo, ali ispred njih smo. Vjerujemo da možemo ispisati povijest", zaključio je Gennaro Gattuso.

