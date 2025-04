Gattuso pred Osijek: 'Igramo za povijest, osvojimo li naslov to će biti pravo čudo!'

Trener Hajduka Gennaro Gattuso održao je konferenciju za novinare uoči nedjeljne utakmice protiv Osijeka, koja se igra na Opus Areni s početkom u 16 sati. Nakon serije slabijih rezultata, splitski Bijeli traže povratak na pobjedničke staze i ostanak u utrci za naslov.

U posljednja tri kola Hajduk je osvojio tek dva boda protiv Lokomotive, Varaždina i Istre, što je izazvalo zabrinutost među navijačima. Kako je izjavio bivši trener Zoran Vulić: 'Hajduk je imao puno sreće – iz tri kola uzeo je samo dva boda, a konkurenti nisu ništa bolji.' Dokaz je da su svi u istom problemu.

Gattuso je, svjestan važnosti nadolazećih utakmica, jasno poručio: 'Znaju igrači dobro za što se igra, igra se za povijest koja ovdje dugo godina nije ostvarena. Čekaju nas teške utakmice protiv pet jakih protivnika, a i nogomet nije laka igra.'

Talijanski stručnjak osvrnuo se i na kritike nakon remija s Istrom: 'Neki su napisali da sam masakrirao igru Hajduka. Nije dovoljno samo dobro se braniti, treba igrati i u napadu. Treba nam cijela momčad na velikom nivou.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O protivniku na Opus Areni ima jasno mišljenje: 'Očekuje nas teška utakmica protiv ekipe koja je u Rijeci dokazala svoju kvalitetu. Momčad sastavljena od važnih igrača koja je u dobrom trenutku jer je prošla negativan niz. Brzo te dovedu u probleme, ako se previše otvoriš mogu te brzo ugroziti. Trebamo biti maksimalno oprezni.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada su ga novinari pitali za željeni ishod derbija između Dinama i Rijeke, Gattuso je odgovorio: 'Trebamo se orijentirati samo na nas, ali neka tamo ostane izjednačeno, a mi pobijedimo. To bi bilo lijepo.'

Unatoč kritikama nakon domaćeg kiksa, Gattuso ostaje miran: 'Kad se izgubi utakmica kod kuće normalno je da se kritizira. Prihvatili smo kritike, svi su osim Mlakara i Biuka spremni za Osijek. Izaći će jedanaest najspremnijih.'

O trenutnom trendu u ligi i rezultatima slabije plasiranih momčadi kaže: 'Ništa strašno se nije dogodilo. U tim momčadima je zadnja dva mjeseca evolucija. Ekipe igraju otvorenije i lakše. Nema laganog protivnika, visoko se podigla ljestvica kvalitete u hrvatskom nogometu.'

Posebno emotivan bio je pri kraju obraćanja: 'Moramo odigrati ‘po našemu’, kako se to kaže. Imamo velike igrače koji znaju za što igraju. Ja sam tek krajem karijere naučio kako se nositi sa stresom. Treba misliti samo na ono što dolazi, a to je Osijek.'

Gattuso, poznat kao borac iz igračkih dana, sada očekuje isto od svojih igrača: 'Moramo paziti ako ćemo se tako ponašati. Nije lako odigrati ovu utakmicu. Igramo s puno mladih od početka, a još više ih završi utakmicu. Dobro znate da se iskustvo ne može kupiti na pazaru. Kvaliteta se gradi samo igrajući i to je ono što ja želim od mladih igrača.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju je podijelio i što ga vodi dalje: 'Kad uđem u svlačionicu i vidim Livaji, Raketi i ostalima u očima da žele pobijediti, i to je jako važno. Nakon Istre kao da sam ušao u sprovod. Rekao sam igračima da se ništa nije dogodilo i da idemo dalje. Osvojimo li prvenstvo, to će biti pravo čudo! Svi vjerujemo da se to može i da ćemo ove godine ispisati povijest na Poljudu.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmica u Osijeku za Hajduk je više od tri boda – ona je nova prilika da se prekine negativan niz i ostane u utrci za toliko željeni naslov prvaka

Pogledajte video: Hajduk od penala do izjednačenja