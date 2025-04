Legendarni Splićanin: 'Najveći problem Hajduka leži u jednom i bez toga nema naslova'

Nakon iznenađujuće i kaotične srijede, u kojoj su svi favoriti izgubili od momčadi iz donjeg doma ljestvice, kontaktirali smo Zorana Vulića — bivšeg trenera Hajduka u čak pet mandata i iskusnog nogometnog stručnjaka — kako bismo čuli njegovo mišljenje o aktualnoj situaciji splitskog kluba, ali i o općoj situaciji u prvenstvu. Hajduk je trenutno drugi na tablici, a Vulić je bez zadrške podijelio svoja očekivanja u nastavku prvenstva, kao i iskrene komentare na stanje unutar kluba.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Gledajući rasplet prvenstva, tko Vam trenutno djeluje kao najozbiljniji kandidat za naslov?

'Iskreno, ne znam što bih rekao. U povijesti nogometa nikad se ne događa da prva tri kluba izgube od posljednja tri u ovom periodu kada trebate napadati titulu. To se sada dogodilo četiri kola prije kraja. Prvenstvo je potpuno nepredvidivo."

Osijek je savladao Rijeku, ali je rezultatski nestabilan. Hajduk dolazi u goste – što očekujete od Hajduka u toj utakmici?

"Teško mi je biti objektivan jer mi je Hajduk u srcu. Ali, realno, Hajduk je imao puno sreće – iz tri kola uzeo je samo dva boda, a konkurenti nisu ništa bolji. Međutim, ne sviđa mi se defenzivan pristup, Hajduk treba igrati ofanzivno. Prve tri momčadi moraju igrati napadački, s pritiskom, bez kalkulacija. Možeš izgubiti, ali moraš dati maksimum. Samo tako se postaje prvak."

Durdov je ušao u 54. minuti, ali mnogi ga vide kao najopasnijeg ofenzivca u toj utakmici. Treba li početi protiv Osijeka?

"Najveći problem Hajduka je nedostatak standardizacije. Stalno se rotira – malo igra Puškaš, malo Kalik, pa Krovinović. Gotovo 30 igrača je promijenjeno, a to je previše. Ne znaš tko ti igra. Jedino su stalni Livaja, Rakitić, Uremović i Lučić. To me smeta jer momčad nije uigrana. S druge strane, drago mi je što mladi dobivaju priliku – kada uđu, vidi se razlika, unesu živost i vidi se da oni drugačije osjećaju dres Hajduka."

Može li Hajduk dobivati utakmice isključivo zahvaljujući individualnoj kvaliteti Livaje i Rakitića?

"Ne može. Pojedinci mogu iskočiti, ali bez dobre grupne igre to ne znači puno. Nogomet je složen. Ako očekujemo da nas pojedinci izvuku, onda imamo problem. Grupa mora stvoriti prostor da pojedinac zablista. Jučer je ta grupa previše ovisila o Livaji."

Hajduk u 32. kolu SuperSport HNL-a nastupa na Opus Areni protiv Osijeka u subotu od 16:00.

