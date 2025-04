Gattuso novinarima pričao o Uskrsu. Ostaje li s Bijelima i sljedeće sezone?

Hajduk ovu nedjelju s vodeće pozicije na ljestvici dočekuje Lokomotivu na Poljudu u 18:45. S obzirom na okolnosti, stadion bi mogao biti ispunjen do posljednjeg mjesta. Do kraja prvenstva preostalo je još osam kola, a splitski klub više od deset godina nije uživao ovakvu poziciju s ozbiljnim izgledima za osvajanje naslova.

Trener Gennaro Gattuso, jedini od četvorice talijanskih stručnjaka koji su u posljednje vrijeme vodili hrvatske klubove (Paolo Tramezzani, Federico Coppitelli, Fabio Cannavaro),izdržao je ovako dugo na klupi bijelih. Jedini preživjeli je uoči ovog važnog susreta sudjelovao na konferenciji za medije gdje je podijelio svoja razmišljanja i očekivanja pred ogled s Lokomotivom uz dašak drugačijih tema.

Jeste li se čuli s Cannavarom, je li vam zaželio da osvojite prvo mjesto kad on nije mogao s Dinamom?

"Nazvao sam ga odmah, da. To je dio našeg posla. Znamo da je trener onaj koji prvi plaća za rezultat. Žao mu je što je tako završilo, ali ništa mi drugo nije poželio."

Kakvu Lokomotivu očekujete?

"Ista utakmica kao protiv Slavena, moramo igrati bez straha. Belupo se otvarao i imao kvalitetu prema naprijed, čeka nas teška utakmica. S njima smo jednom i remizirali, treba nam intenzitet i hrabrost mislimo li pobijediti. Nećemo to uspjeti budemo li igrali s pola snage"

Stvara li dodatan pritisak činjenica što su rasprodane gotovo sve ulaznice za domaće utakmice do kraja sezone?

"Ne bih rekao. To bi trebao biti poticaj, ljudi iz cijele Dalmacije vjeruju u nas. Navijači nas guraju i motiviraju. Pritisak je tu, na nama je da ga kontroliramo, to je umijeće trenera. Ja sam od 18. godine konstantno u pritisku."

Ostaje li trener i dogodine?

"Nije trenutak da govorim o tome. Imamo cilj izgurati ovu sezonu do kraja, vjerujem u naše snove a važnija je budućnost Hajduka od Gattusove. Bit će vremena da govorimo o tome."

Nazarij Rusin je otkriće u napadu uz Livaju, čini se kao dobar potez?

"Znate kakve smo opcije imali za dovođenje igrača, klub je u financijskim problemima. Tražili smo napadača koji se dobro snalazi u prostoru kako bi rasteretio Marka i vezni red. Trebalo mu je da se uigra jer je četiri, pet mjeseci bio bez ritma treninga. Privikavali smo ga na ambijent, trudio se shvatiti što želimo od njega i sad nam je od velike pomoći."

Kako vidite najboljeg igrača lokosa Roberta Mudražiju?

"Nije samo Robert tu važan, nego cijela njihova momčad. Stvaraju pritisak, kvalitetno izlaze naprijed. Brzi su u tranziciji i moramo to spriječiti."

Koliko ste razgovarali s igračima po pitanju žutih kartona?

"Ne, na igračima je da igraju, ne volim ručne kočnice. Ne mogu govoriti igračima da budu strpljivi i ne dobivaju kartone, bez toga nema nogometa. Ali bitno je da ih ne dobivaju zbog prigovora, a ako je to za neki pametni faul, to je u redu. To nije moja filozofija, nego osvajanje bodova. Bitan je intenzitet i volja za borbom, kao i strpljenje."

Kakva je situacija s Lovrom Kalinićem i Mihaelom Žaperom?

"Lovre se još neće vratiti, odradio je ovaj tjedan četiri treninga, četiri je mjeseca bez utakmice, ali neće biti u ovoj utakmici, kao ni Žaper, koji se vraća i zadovoljan sam njegovim napretkom. Neće nam biti ni Stipe Biuka," rekao je Talijan pa nastavio:

"Treba biti oprezan s Lokomotivom, to moji igrači znaju i bolje od mene, lani su nas pobijedili tu 2-1 kad je Livaja promašio penal. Bolje od mene znaju što je Lokomotiva, na njima je da trče i pedaliraju i gledaju naprijed."

Michele Šego pojavio se na ekranu, je li to znak da se vraća u prvi sastav?

"On mora ostati miran. Kad je došao, igrao je dvije-tri utakmice u visokom intenzitetu pa je upadao u male krize. Al mi igramo takav nogomet da nam igrači igraju maksimalno 55-60 minuta pa je vrijeme za druge. Svejedno je igrao je na početku ili kasnije, bitno je igrati dobro u kontinuitetu. Nije bio na najboljoj razini u zadnjih četiri-pet utakmica, ali je to dečko iz Splita koji se vratio i vjerujemo u njegove kvalitete."

Kako ste zadovoljni stanjem momčadi općenito?

"Čim smo ovdje i čim igramo važnu ulogu u prvenstvu, sve je to njihova zasluga i govori o njihovoj kvaliteti, dugujem im mnogo. Nosit ću svakog igrača u srcu, od prvog do zadnjeg, i nikad ih neću zaboraviti, ali se nadam da ćemo stići zajedno do cilja. Tražim puno od prvog dana, ali oni daju još više. Nikad ih neću moći zaboraviti, oni su vjerovali u ono što smo stožer i ja govorili, nadam se da će moći požeti ono što su godinama sijali."

Koja je poruka navijačima pred Cvjetnu nedjelju i uoči Uskrsa?

"Što reći o Uskrsu, on se živi i van nogometa. Osjećam Split i Dalmaciju, ovo je zemlja vjernika, ja sam s juga, majka mi tri-četiri puta dnevno odlazi u crkvu. Drago mi je da mogu to dodirnuti rukom i živjeti svaki dan. Mnogi od igrača su vjernici, odlaze na misu svaki dan, to me raduje. Svim ljudima želim radost i mir. Živimo u vremenu ratova, mnogi mladi ljudi umiru, a ne moraju. Želim radost i mir i da svi radovi prestanu."

Šimun Hrgović otkriće je na desnom boku, očekujete li nagradu ako se proda?

"Nadam se da će Šimun ostvariti dobar transfer, to je dobro za njega i klub. Ne tražim nikakve poklone, najveći mi je poklon ako me Šimun ponese u srcu i povremeno okrene moj broj mobitela i pita me kako sam. Nije stvar ni mobitela, mogu si kupiti što hoću. Važno je da mu pomognem rasti, drago mi je da raste kao čovjek i nogometaš. Nije bitan samo Šimun, nego svi mladi igrači. Tu su i Roko, Sigur i Pukštas koji često ne igra od prve minute. Jako su važni i sve što im se događa je njihova zasluga. Ponekad su nepravedno izostavljeni iz prvih momčadi, i mi nekad griješimo u stožeru, ali idemo dalje. A ako želim u crkvu, trebam se dobro ispovijediti, znate da mi poleti koja psovka na klupi. Ali molim svaku večer, u privatnosti se molim. Nisam baš redovit u crkvi, imam neku čudnu tradiciju vjerovanja, ali svaku večer pitam Boga da mi pomogne."