Italija pobijedila, ali bivši trener Hajduka je eksplodirao zbog kritika nekolicine navijača

Izbornik Italije Gennaro Gattuso odbio je kritike nakon tvrde pobjede nad Moldavijom (0:2) u kvalifikacijama za SP. Iako je njegova momčad dugo lomila otpor domaćina, istaknuo je kako je Italija dominirala i stvorila dovoljno prilika, a posebno ga je razljutilo negodovanje dijela navijača.

Talijani su imali golem posjed i kontrolu, ali su do pogotka došli tek nakon izmjena. Uvođenje Reteguija i mladog Esposita donijelo je preokret, a strijelci su na kraju bili Mancini i Esposito. Gattuso je priznao da je zbog brojnih rotacija strahovao od mogućeg kiksa, ali je pohvalio igrače za pristup i borbenost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najviše ga je zasmetalo skandiranje dijela navijača u završnici utakmice:

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

„To je sramota. Ne prihvaćam da se momčad vrijeđa dok daje sve od sebe“, poručio je.

Italija i dalje lovi Norvešku u borbi za prvo mjesto, ali je gotovo sigurno da će ponovno u doigravanje. Gattuso je pritom kritizirao i sustav kvalifikacija, smatrajući da momčad s tolikim brojem bodova ne bi trebala prolaziti dodatna iskušenja.

Utakmicu Hrvatska - Farski otoci u petak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

Azzurre u nedjelju na San Siru čeka presudna utakmica protiv Norveške, uz iščekivanje protivnika koji bi ih mogao dočekati u ožujku, kada će pasti konačna odluka o plasmanu na SP.

POGLEDAJTE VIDEO: Gattusa ludnica u HNL-u ostavila u čudu: 'Na to ne bih uložio ni euro'