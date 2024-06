Jurica Vranješ jučer je otišao put Njemačke kako bi u Berlinu, sutra od 18.00, na Olimpijskom stadionu svjedočio prvoj utakmici Hrvatske na Euru protiv Španjolske. Vranješ će sa sinom bodriti reprezentaciju za koju je odigrao 26 utakmica.

Prije puta, nazvali smo ga kratko kako bi nam prokomentirao dolazak Gennara Gattusa na klupu Hajduka. Tko će to platiti?

"Ma dajte, ajde, tko će platiti", nasmijao se Jurica Vranješ i nastavio:

"Za Hajduk, Osijek, Dinamo i Rijeku uvijek će se naći novci. Ne bi ga bezveze u Splitu dovodili da nemaju novaca. Gattusov dolazak u Hajduk pozitivna je stvar i za klub i za HNL. Gattuso je poznato trenersko ime i takav temperament kakvog imaju u Splitu, možda to na kraju bude i dobro", govori nam Jurica Vranješ i priča kako u ovom trenutku Hajduku i treba jedan strog trener kao što je Gattuso.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Njima treba strog trener koji ne ferma nikog ni ništa, koji će momčad fizički dobro spremiti. Nikola Kalinić zna pričati talijanski pa mogu dobro komunicirati. Bio je veliki igrač i veliko je ime. Kao trener je bio u ozbiljnim klubovima. Hajduk je ozbiljan klub. Da Gattuso ne misli da može nešto napraviti ili da je ovo neka loša priča, on ne bi ni dolazio na Poljud. Nakon što je bio trener Milana, Marseillea, Napolija, Fiorentine, Valencije, a to su veliki klubovi. Da mu nisu prezentirali očekivanja, ne bi se on prihvatio posla. Trebat će mu sreće u Splitu", zaključio je Jurica Vranješ.

